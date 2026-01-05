（影）「坎大哈野獸」也來了！美軍出動罕見軍武抓馬杜洛 12架F-22也被拍到

[Newtalk新聞] 美國總統川普 3 日凌晨下令對委內瑞拉發動軍事行動，並在短短不到 3 個小時就迅速逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，引起國際關注。除此之外，美軍此次出動的軍事武器中，竟也出現罕見曝光的 RQ-170 「哨兵」隱形無人機，成為新焦點。





X 帳號「OSINTdefender」指出，至少12架 F-22「猛禽」匿蹤戰機近日被拍攝到停放於波多黎各東部的羅斯福路海軍基地，並確認曾參與前一晚針對委內瑞拉上空的軍事行動。文章推測，這些戰機隸屬美國空軍第一戰鬥機聯隊，母基地位於維吉尼亞州蘭利—尤斯蒂斯聯合基地。

至少12架 F-22「猛禽」匿蹤戰機近日被拍攝到停放於波多黎各東部的羅斯福路海軍基地。 圖：翻攝自 X @Spidergwenweb1





而美軍此次行動中，極其罕見地動用了 RQ-170「哨兵」隱形無人機。X 帳號「亞洲金融」與「Inty News」指出，「哨兵」無人機於任務結束後，在清晨被拍到返回波多黎各。





文章指出，RQ-170曾為美方在馬杜洛被捕後所進行的行動提供關鍵情報支援。由於該機隸屬高度機密計畫，過往多部署於阿富汗坎大哈地區，鮮少公開現身，因此此次的曝光引起高度關注。





RQ-170 「哨兵」隱形無人機。 圖：翻攝自 X





「亞洲金融」提到，RQ-170 採用飛翼式匿蹤設計，外型類似縮小版的 B-2 匿蹤轟炸機，機體表面塗覆雷達吸收材料，可有效規避防空雷達偵測，專門用於高威脅環境下的情報、監視與偵察（ISR）任務。其搭載高階電光與紅外線感測器，並可能具備先進雷達與電子情報蒐集能力，能即時回傳高解析度畫面與戰場情資。





RQ-170 過往曾參與監控賓拉登行動、伊朗核計畫偵蒐，以及阿富汗、韓國等高度敏感任務，因長期部署於坎大哈而被稱為「坎大哈野獸」。其飛行高度可達約1萬5千公尺，續航力長，且無需飛行員，能在敵對領空中長時間執行「零足跡」任務。





B-2、RQ-17、RQ-18 機型大小比較圖。 圖：翻攝自 X





此外，X 帳號「Visioner」轉引《紐約時報》消息稱，美國中央情報局（CIA）自今年8月起，已悄然派遣人員進入委內瑞拉，長期監控馬杜羅的行蹤與日常活動，並配合更廣泛的美方情報作業。





另有帳號描述，美軍為確保行動順利，出動多型空中與電子作戰資產，包括 F/A-18E/F 戰機、F-35 匿蹤戰機、EA-18G「咆哮者」電子戰機、E-2「鷹眼」預警機，以及可搭載大量巡弋飛彈的 B-1 轟炸機，並配合無人機行動，目標在於壓制與癱瘓委內瑞拉防空系統。

