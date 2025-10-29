影/坣娜的瑜珈教室發文了！曝光「生前祈禱MV」
在人間走過59載的坣娜，當歌手時有海量粉絲，當瑜珈老師時也教出不少優秀學生，她的瑜珈教室也發文哀悼，將她5年前為了新冠肺炎疫情製作的「祈禱影片」再度貼出，但如今看來更像是她的回顧影片，令人鼻酸。
坣娜當時（2020年）也在這支MV的片頭說明，表示整首歌是用希伯來文演唱，「內文就是針對祈禱、對所有得到瘟疫與災難痛苦的人們，所給予的祝福與祈禱」。
坣娜的瑜珈教室，貼出坣娜5年前演唱的祈禱MV的YT連結。（圖／翻攝 Tang Yoga 坣娜的坣瑜珈臉書）
她也寫到，在疫情的非常時期，「我們不分宗教、單純以得到上天的恩次與祝福」表示想用這支祈禱MV「祝福與給予所有人勇敢的力量、感謝的心、不分國籍不分宗教的、祝福祈禱所有人、能擁有健康與平安！」
整支MV搭配坣娜歌聲的，是她的一張張美照跟聖經的經文，MV尾聲以「天父阿，我的王，求祢俯聽我們的禱告」作收，但在此時此刻被再度曝光，更像是她早已為自己人生的單程結尾，所製作的「回顧影片」，令人看了不禁鼻酸。
坣娜在老公的身旁離世。（圖／猶台文化交流協會提供）
坣娜在距今32年前曾遇車禍死劫。（圖／翻攝 Tang Yoga 坣娜的坣瑜珈臉書）
坣娜生前最後一篇臉書貼文。（圖／翻攝 Tang Yoga 坣娜的坣瑜珈臉書）
坣娜「紅斑性狼瘡舊疾復發」病逝、享壽59歲...好友田定豐：到現在還不相信是真的
坣娜因紅斑性狼瘡舊疾復發，已於10月16日病逝，享壽59歲...放言 Fount Media ・ 14 小時前
「老天爺不收我」坣娜勇抗紅斑性狼瘡 全身皮膚「被火燒一樣」長達8年
「美聲歌后」坣娜今天（10╱29）傳出病逝消息，據悉她因紅斑性狼瘡舊疾復發，已於10月16日病逝，享年59歲，消息傳出讓所有歌迷粉絲心碎。縱橫演藝圈38年的她，早年已原名唐娜出道，曾經演出《還君明珠》、《情定少林寺》等戲劇，後期因《奢求》、《自由》等情歌霸榜KTV歌單。坣娜曾受訪表示，紅斑性狼瘡病情最嚴重時長達八年，「皮膚像被火燒一樣痛」，甚至因免疫系統問題導致長期低燒。太報 ・ 13 小時前
獨家／59歲坣娜驚傳死訊？經紀人證實找不到人 貼身秘書突然人間蒸發
藝人坣娜突然傳出病逝的消息，而曾合作過的經紀人，接受三立新聞網訪問，也透露自己除了聯絡無上坣娜，連貼身秘書也人間蒸發，這樣的狀況非常罕見，也震驚難過的說，希望這消息不是真的。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
坣娜病逝！臉書今突跳出最新貼文 4分10秒影片暖哭粉絲
美聲歌手坣娜（本名蔡宜樺）今（10/29）傳出早在10月16日病逝，享年59歲，她生前與紅斑性狼瘡纏鬥多年，疑舊疾復發病逝，震驚眾多演藝圈好友。消息傳出後，坣娜的臉書粉專稍早分享了一首她唱過的歌曲，吸引網友們紛紛湧入哀悼。太報 ・ 13 小時前
知名歌手坣娜傳因胰臟癌過世 病逝已2周享年59歲
【緯來新聞網】歌手坣娜（原名唐娜）於10 月16日病逝，享年59歲，消息震撼娛樂圈。根據《Ettod緯來新聞網 ・ 11 小時前
坣娜傳病逝享年59歲！ 生前最後貼文曝光
資深藝人坣娜 29日傳出病逝消息，享壽59歲，外傳因為紅斑性狼瘡復發，已經在16日病逝，圈內好友收到消息後曾致電坣娜未獲回應，坣娜身邊的工作人員也都低調不願多說，而她粉絲專頁發文停在6月9日，她寫著「人生是一趟單程票。不要浪費時間去執著不好的事情、去想壞的事、去做害人害己行為！」現在看來格外心疼。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 15 小時前
