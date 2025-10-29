影/坣娜的瑜珈教室發文了！曝光「生前祈禱MV」

在人間走過59載的坣娜，當歌手時有海量粉絲，當瑜珈老師時也教出不少優秀學生，她的瑜珈教室也發文哀悼，將她5年前為了新冠肺炎疫情製作的「祈禱影片」再度貼出，但如今看來更像是她的回顧影片，令人鼻酸。

坣娜5年前演唱的祈禱MV再度曝光，如今看來更像是回顧影片。（圖／翻攝坣娜Na TangYT）

坣娜當時（2020年）也在這支MV的片頭說明，表示整首歌是用希伯來文演唱，「內文就是針對祈禱、對所有得到瘟疫與災難痛苦的人們，所給予的祝福與祈禱」。

坣娜的瑜珈教室，貼出坣娜5年前演唱的祈禱MV的YT連結。（圖／翻攝 Tang Yoga 坣娜的坣瑜珈臉書）

她也寫到，在疫情的非常時期，「我們不分宗教、單純以得到上天的恩次與祝福」表示想用這支祈禱MV「祝福與給予所有人勇敢的力量、感謝的心、不分國籍不分宗教的、祝福祈禱所有人、能擁有健康與平安！」

整支MV搭配坣娜歌聲的，是她的一張張美照跟聖經的經文，MV尾聲以「天父阿，我的王，求祢俯聽我們的禱告」作收，但在此時此刻被再度曝光，更像是她早已為自己人生的單程結尾，所製作的「回顧影片」，令人看了不禁鼻酸。

坣娜在老公的身旁離世。（圖／猶台文化交流協會提供）

鄭怡透露坣娜在老公的身旁離世。（圖／猶台文化交流協會提供）

坣娜在距今32年前曾遇車禍死劫。（圖／翻攝 Tang Yoga 坣娜的坣瑜珈臉書）

坣娜生前最後一篇臉書貼文。（圖／翻攝 Tang Yoga 坣娜的坣瑜珈臉書）

