影》垃圾袋裝未澆濕香灰 清潔隊員遭「粉塵爆」噴全身

民眾將裝滿香灰的黑色袋子丟進垃圾車，垃圾袋瞬間爆開，噴得站在垃圾車後的清潔隊員渾身都是香灰。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

草屯鎮公所的垃圾車23日下午在敦和里收運垃圾時，民眾提2袋黑色袋子丟進垃圾車，垃圾袋瞬間爆開，站在車後的清潔隊員首當其衝，被袋內香灰噴得全身都是粉塵；草屯清潔隊提醒，為了避免香灰死灰復燃，丟棄前先澆水成泥狀，再打包丟棄，也能避免香灰爆擊。

鄰里監視器畫面顯示，民眾將裝滿香灰的黑色袋子丟進垃圾車，垃圾袋瞬間爆開，噴得站在垃圾車後的清潔隊員渾身都是香灰，畫面相當震撼，所幸該清潔隊員的身體沒有不適，附近店家見狀熱心提供高壓風槍協助清理，他也繼續執勤。

草屯鎮公所清潔隊長游進鴻表示，當時民眾沒有告知黑色垃圾袋裝的是香灰，而且香灰沒有打濕，袋子內充滿空氣，因此垃圾車車斗攪動整理垃圾時，垃圾袋瞬間爆開，隊員被噴得一身香灰，所幸眼睛沒有受傷，因此將監視器畫面po網路社群，提醒民眾清理家中香爐、金爐時，可以先澆水降溫確定沒有餘燼，再打包丟進垃圾車。

