影／埔心鄉全員一起動起來 社區運動會結合公民審議熱鬧登場

▲為推動全民運動與地方公民參與，彰化縣埔心鄉公所於今日上午在埔心兒童公園舉辦「2025全員一起動起來暨公民審議系列活動」。（記者林明佑攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為推動全民運動與地方公民參與，彰化縣埔心鄉公所於今（15）日上午在埔心兒童公園舉辦「2025全員一起動起來暨公民審議系列活動」，活動結合社區運動會、公民審議成果展、美食市集與充氣城堡提供親子同樂，現場熱鬧滾滾，吸引許多民眾闔家共襄盛舉。

活動由貴賓報到與運動員進場揭開序幕，接著舉行運動員宣誓、熱身操與開幕儀式，象徵埔心鄉民同心協力、活力啟動。隨後舉辦多項趣味競賽與社區創意成果發表，展現各社區在體育、文化及公民參與上的豐碩成果。

▲埔心鄉長張佩瑩表示，埔心鄉公所透過運動、文化與公民參與等多元活動，讓社區在運動中交流、在競賽中凝聚，實踐「健康、幸福、共榮」的生活營造理念。（記者林明佑攝）

現場除有「充氣城堡親子樂園」、香氣四溢的「美食市集」、精彩的「社區秀自己創意PK舞台」，更設有「公民審議成果展」，呈現居民在公共議題上的討論成果，展現埔心鄉邁向共創共好的努力。

埔心鄉長張佩瑩表示，埔心鄉公所透過運動、文化與公民參與等多元活動，讓社區在運動中交流、在競賽中凝聚，實踐「健康、幸福、共榮」的生活營造理念。未來也將持續推動社區參與計畫，打造埔心成為最宜居的幸福城鄉。

活動最後由各社區進行成果發表與頒獎，歡笑聲與掌聲此起彼落，在熱情與活力中為本年度活動畫下完美句點。