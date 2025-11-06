影/埔里老黃牛遭拖拉流血受傷 台南觀音家佛學會接手照護

日前南投埔里鎮一頭受傷黃牛因被貨車拖拉引發虐待動物爭議後，有善心人士主動買下並送往台南觀音家佛學會照護，目前狀況

埔里老黃牛因腳部受傷趴著「罷走」沒想到被主人拖行流血。（圖／翻攝畫面）

該黃牛2日被75歲陳姓老農帶回南投去配種，途中因腳部受傷趴著「罷走」，老農遂以貨車拖拉返家，遭民眾報案，目前南投縣家畜疾病防治所正依規定進行調查。

據了解，這頭黃牛送抵台南觀音家佛學會時精神狀態疲憊，與園區內其他牛隻情況明顯不同。佛學會依照收容標準程序，先將牠獨立安置，提供清草、精料與水，讓牠暫時安靜休養。然而工作人員發現牠全身充滿壁蝨，多處有傷口，隨即請來獸醫進行評估治療。

善心人士買下黃牛送給台南觀音家佛學會照顧。（圖／翻攝畫面）

台南觀音家佛學會表示，他們持續將黃牛隔離收置，確保照護與安全，甚至請出家師父為其皈依，希望重下來世成佛的種子。經過獸醫治療與佛學會人員的悉心照料，這頭老黃牛已逐漸恢復精神。

佛學會強調，他們堅守初心，以慈善與動物福祉為核心照護原則，並感謝南投防疫處及相關局處的關心。佛學會指出，他們並非倚賴政府資源，而是在媒體熱度退散後，仍持續默默拯救動物，認為真正的慈悲是不求回報、不需要掌聲。

台南市家佛學會承諾，將繼續以專業與耐心照顧這頭黃牛，同時維護動物福利與公共信任，讓這頭曾經受苦的動物能夠安享晚年。

