影／埤頭國小「上智圖書館」工程動土 公私協力共同投入2千萬元打造

▲埤頭國小今日喜迎校園新地標，「上智圖書館」工程動土典禮盛大舉行。（圖／彰化縣政府提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】埤頭國小今(23)日喜迎校園新地標，「上智圖書館」工程動土典禮盛大舉行。彰化縣長王惠美、埤頭鄉長杜懿彩、主要捐贈方代表—台灣88工商協進會理事長吳明富、創會長黃火煌、榮譽理事長梁明聖等貴賓共同執鏟動土。王惠美表示，這座圖書館經費達新臺幣2,000萬元，其中由台灣88工商協進會慷慨集資1,600萬元，縣府挹注400萬元，展現「公私協力」投資教育的最佳典範，更為埤頭學子打造一座前進「上乘智慧」的閱讀堡壘。

王惠美表示，感謝吳明富理事長、黃火煌創會長、榮譽理事長梁明聖，與協會副理事長、執行長及全體理監事幹部們，展現企業家「取之社會、用之社會」的情操，集資1,600萬元承擔大部分的硬體經費，這不只是財富的捐贈，更是對彰化未來的投資。縣府團隊也響應這份善舉，編列400萬元充實內部軟硬體，透過政府與民間攜手，實現「1加1大於2」的效益。圖書館取名為「上智」，蘊含承載知識、智慧的意涵。除外觀融入建築美學外，近幾年在課程上也實施美學教育與永續發展，相信完工後孩子一定會愛上在圖書館閱讀的時光。

▲彰化縣長王惠美表示，這座圖書館經費達新臺幣2,000萬元，其中由台灣88工商協進會慷慨集資1,600萬元，縣府挹注400萬元，展現「公私協力」投資教育的最佳典範。（圖／彰化縣政府提供）

王惠美指出，秉持「把地基打穩，把環境造好」的理念，縣府近年來爭取並投入近1,900萬元經費，推動埤頭國小校園整體優化。工程包含打造全國首座「智慧化氣候友善校園」、裝修多媒體教室、改善幼兒園周邊環境，以及球場與老舊廁所翻新，致力於完善每一處區域，打造軟硬體同步提升的教育品質。

▲埤頭國小「上智圖書館」完工模擬圖。（圖／彰化縣政府提供）

台灣88工商協進會理事長吳明富表示，埤頭國小是其母校，校內承載最初的學習記憶，以前城鄉差距大，學習資源匱乏，所以立志在家鄉打造一座圖書館讓孩子們閱讀學習。圖書館取名為「上智」，源自日本的上智大學，代表知識的高度，更是一種希望孩子持續學習，以智慧立身的祝福跟期許。期盼孩子在書本中看見更廣闊的世界，也找到想要前往的人生方向。

議員劉淑芳代表致詞表示，懷著感恩、祝福的心情共同見證，感謝台灣88工商協進會吳明富理事長及所有協進會貴賓的慷慨解囊，讓鄉下孩子能夠享受優質的圖書館，徜徉在閱讀的世界裡向上提升。

埤頭鄉長杜懿彩表示，台灣88工商協進會吳明富理事長是埤頭國小的傑出校友，抱著回饋的心情，興建上智圖書館，善舉造福地方，期盼共同培育更多優秀人才。

埤頭國小校長江怜秀表示，感謝台灣88工商協進會理事長也是上洋產業股份有限公司董事長吳明富先生、所有協進會成員的慷慨捐助，並感謝王縣長縣府團隊及議員們的大力支持，為孩子打造一個溫馨具前瞻性的學習空間。未來埤頭國小將善用圖書館資源，深化閱讀教育，帶領孩子沿著閱讀的大道走向世界，也期許長大之後有能力回饋社會。

教育處指出，一流的硬體需要卓越的軟實力加值。埤頭國小在校長江怜秀的卓越領導、家長會長許昭敏的鼎力支持，以及全體教職員的用心耕耘下，辦學績效亮眼。學校不僅榮獲「閱讀教育績優學校特優」殊榮，也深耕氣候變遷與永續教育，成為全國第一所「智慧化氣候友善校園示範國民小學」。此外，學生在縣內及全國籃球賽事中屢創佳績，展現多元發展的成果。縣府將持續協助各學校提升軟硬體兼具的教育品質，引領彰化孩子航向更廣闊的世界。