(影) 基輔將收250架戰機！歐洲大軍援 但愛國者防空系統急缺「這個」....

[Newtalk新聞] 俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭持續至今已將滿 4 年，交戰雙方至今仍未能就停火協議取得共識，兩國間的矛盾情緒也持續升溫。為了支持烏克蘭繼續抵禦俄羅斯的侵略，越來越多歐洲國家加強了對烏的軍事援助規模，近期甚至傳出烏克蘭空軍可能獲得大筆援助武器的消息。雖然歐洲國家持續向烏克蘭提供各式武器，但烏軍當前防空系統武器短缺的問題，仍對該國造成了巨大的壓力。





X 推主「yeyusam」指出，烏克蘭總統澤連斯基近期接受媒體訪問時表示，近期多個歐洲國家決定加強對烏克蘭的援助規模，宣稱烏軍未來將從歐洲接收約 250 架戰機，其中 150 架為瑞典紳寶集團生產的「鷹獅」( Gripen )，另 100 架則為法國達梭公司生產的陣風戰機( Rafale )。

瑞典將向烏克蘭提供紳寶集團生產的 JAS-39 「鷹獅」戰機，進一步強化烏克蘭對俄軍目標的打擊能力。圖為「鷹獅」戰機。 圖：翻攝自 @nexta_tv X 帳號





與此同時，X 推主「UNITED24 Media」也爆料稱，法國近期計畫加快向烏克蘭交付軍事援助的速度，希望能在短時間內提供大批幻象戰機 ( Mirage ) 以及精確制導炸彈，進一步加強烏克蘭空軍的作戰能力。另外，白俄羅斯媒體《NEXTA》也展示烏軍使用援助的美製 F-16 戰機擊落俄軍沙赫德無人機的畫面，認為歐洲國家向烏軍提供的各式援助武器對抵禦俄軍入侵發揮了巨大的效果。





雖然歐洲國家正在不斷加強針對烏克蘭的援助規模，但美國川普減少對烏支持的政策仍對烏克蘭的防衛能力造成了衝擊。X 推主「rainbow7852」指出，烏軍剩餘的「愛國者」防空導彈庫存已經在俄軍 1 月份的持續空襲中用罄，「烏軍的『愛國者』發射系統已經空空如也，無法應對俄軍彈道導彈的襲擊，烏克蘭的發電廠、變電站也幾乎在『毫無抵抗』的狀況下遭到打擊」。





法國達梭公司製造的陣風戰機。 圖 : 翻攝自時光飛行





針對烏軍防空武器的系統性短缺，澤廉斯基表示，當前的烏軍部隊幾乎無法「善用」歐美國家提供的防空系統，「新一批導彈甚至需要基輔親自向美國或歐洲國家『爭取』才能獲得」。「rainbow7852」也提出質疑，認為美國川普政府已援助物資為要脅，迫使烏克蘭同意割讓領土的停火協議，「他們甚至故意看著俄羅斯對烏克蘭『狂轟濫炸』」。





「rainbow7852」總結強調，烏克蘭當前面臨的問題，就是歐洲國家近 80 年來「刀槍入庫」、「馬放南山」導致的惡果，「在這種衝突的關鍵時刻，只要有心人士切斷供應，就能推動局勢朝向自己所期望的方向發展並實現目的」，呼籲歐洲國家應加速推動軍備自主化，應對可能遭受的衝擊。

