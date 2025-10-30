影/基隆中山隧道「黑衣鬼影」 監視器揭3屁孩裝神弄鬼

近日網路流傳一張，基隆中山隧道出現「黑衣長髮鬼影」的照片，引發網友討論，一名騎士聲稱在行經隧道時看見一團黑影，嚇得前往媽祖廟拜拜求平安。不過基隆警方調閱監視器後發現，所謂的「鬼影」其實是一群違規停車的民眾，在隧道內拍照。

日前有網友在網路上聲稱，自己行經基隆中山隧道疑似看到鬼影，經過警方調閱監視器後，真相曝光。（圖／警方提供）

監視器拍下民眾違停在隧道內拍照，讓網友以為看到鬼影。（圖／警方提供）

網友在臉書「靈異公社」分享的經歷，表示10月26日晚間7時許，騎車經過基隆中山隧道時，突然看到一個黑色人影，頭部向內。當下感到怪異，後來再回到現場確認時，發現黑影的頭已向外轉，讓他嚇得拍下照片後迅速離開。事後他越想越不安，特地前往媽祖廟拜拜，求籤得到聖筊，得知是人為因素才稍微安心。

照片在網路上引發熱議，不少路過民眾聲稱「真的不是AI，昨天經過有看到」，基隆當地社團也議論紛紛。為釐清事件真相，基隆警方主動派員前往現場勘查，並調閱周邊監視器畫面。

白色小客車違規停在隧道內，車上共有3人，其中1人駕車、1男1女下車。男子為女子拍照後立即搭車離去。（圖／警方提供）

經調查後，基隆港警隊發現當時確實有一輛白色小客車違規停在隧道內，車上共有3人，其中1人駕車、1男1女下車。男子為女子拍照後立即搭車離去，而該名女子正是留著黑長髮，穿著一身黑，在隧道內站著的「鬼影」。警方表示，監視器畫面顯示女子沒有戴面具，穿著正常打扮，初判沒有變裝情況，但動機不明。

基隆第四分局指出，截至目前為止尚未接獲任何相關報案或求助案件。不過，由於車輛違規停在隧道內，警方將依照《道路交通處罰條例》第55條開罰。至於是否涉及社會秩序維護法，警方表示還需進一步調查，將傳喚這3人到基隆港警隊說明。

基隆第四分局強調，若有民眾發現可疑人員，或有人以蒙面、偽裝、惡作劇等方式刻意驚嚇他人、造成社會恐慌，警方將依《社會秩序維護法》相關規定裁罰。同時，警方也加強該路段及周邊地區巡邏勤務，以確保用路人安全。

