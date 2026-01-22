影/基隆勇消詹能傑3進火場殉職！「奪命雜物山」驚悚曝

基隆市「台北生活家」社區大火，造成22歲余姓女住戶身亡，為了救她一共3進火場的41歲仁愛分隊小隊長詹能傑，把氧氣罩給了她也救不回，自己更殉職，余家驚悚的「奪命雜物山」也曝光。

火場內的「奪命雜物山」驚悚曝光。（圖／翻攝畫面）

被燒得焦黑的火場內，看得到堆積如山，幾乎快頂到天花板的衣物跟各式雜物，堆到讓人連經過都有困難，內部格局跟詹能傑生前描述的完全相同，而詹能傑進入這個「奪命雜物山」的火場時，看到被大量雜物壓住的22歲余女，當下完全無法將她拉出，才立即決定把氧氣面罩給她戴上，沒想到救人的與被救的通通赴黃泉。

據《ETtoday新聞雲》的報導，余女的父親表示，太太多年來撿回收跟雜物，「外面沒有空間放，所以把雜物堆在家裡」，被詢及知道小隊長詹能傑為了救你的女兒被送醫嗎？他表示不清楚。

詹能傑跟同仁提醒火場 「裡面都是衣服，要小心一點，碰到就會山崩」，17字成最後「遺言」。（圖／中天新聞）

詹能傑被送上擔架搶救的畫面。（圖／中天新聞）

詹能傑跟同仁提醒火場 「裡面都是衣服，要小心一點，碰到就會山崩」，17字成最後「遺言」。（圖／中天新聞）

沒想到這個轉身入火場，竟然變成詹能傑在世間的最後背影。（圖／中天新聞）

火場畫面。（圖／翻攝畫面）

詹能傑跟家人的溫馨合照，如今缺了一角。（圖／翻攝詹能傑臉書）

詹能傑的弟弟詹庭豪同樣是位資深優秀消防員。（圖／基隆市消防局臉書）

詹能傑跟弟弟詹庭豪同樣是位資深優秀消防。（圖／基隆市消防局臉書）

基隆市消防局發黑白照致哀。（圖／基隆市消防局臉書）

基隆市「台北生活家」大型社區，21日晚間發生大火釀成消防小隊長詹能傑殉職。（圖／基隆市消防局臉書）

悼念貼文下有不少詹能傑的親朋好友同僚留言哀悼。（圖／基隆市消防局臉書）

