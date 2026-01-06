影/基隆和平島砍人案3嫌到案 疑被害人妻子教唆行兇

基隆和平島市場一處民宅今（6）日上午發生砍人案，一名男子身中多刀送醫搶救，警方獲報後進行追查，發現疑為被害人妻子教唆2男犯案殺夫，晚間已將3人查緝到案。

警方調閱監視器鎖定3名嫌犯晚間查緝到案。（圖／翻攝畫面）

基隆市警局第二分局和一路派出所於今日上午9時許接獲報案，轄內中正區和平島市場內一處民宅一名林姓男子（46歲）遭人砍傷，警、消到場發現林男全身多處包括左手、左腳、左腹均有刀傷，現場血跡斑斑，林男大量失血失去意識，被送醫搶救後暫時脫離險境。

案發後二分局與基隆市刑大共組專案小組，調閱現場周邊監視影像及查訪後鎖定3名嫌犯，其中主嫌竟是被害人林男妻子周姓女子（44歲），她疑似教唆2名男子持刀殺夫，警方晚間持拘票及搜索票在中正區某民宅查獲周女及陳男（34歲）、曾男（44歲）到案。

警方在現場同時查獲另名游姓通緝犯，並在現場起獲第二級毒品安非他命及「藏屍菸彈」依託咪酯等違禁物，犯案動機仍待偵訊才能釐清，全案後續將依刑法殺人未遂、毒品等罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

