影/基隆嚴重車禍！開車衝撞男女「還迴轉再1次」 嫌犯是男友

基隆市中正區昨(22日)深夜發生攻擊事件，有位女子跟前男友在散步，慘遭現任男友開車高速衝撞，女方當場重創倒地昏迷，嫌犯在今天凌晨投案。

女子重傷昏迷被送醫。 （圖／中天新聞）

據警方的調查，事發時間約在昨晚10點半左右，地點在中正區的某社區旁，監視器畫面可看出當時該輛車像瘋了一樣，先是撞倒女方後，接著又迴轉倒車再撞一次，最後還開去追男方，發現撞不到後逃離。

女子（紅圈處）跟前男友散步到一半被衝撞。 （圖／中天新聞）

該名28歲的魏姓女子當下全身重創，頭部鮮血直流，緊急送部立基隆醫院搶救後撿回一命，但目前仍在加護病房觀察，警方查出她住萬里，當時是跟前男友一起散步時被撞。至於差點被撞到的男子透露，他認識這輛車的車主，但不知道為何對方要這樣做。

廣告 廣告

該輛車撞倒女子後，又衝去要再撞她的前男友。 （圖／中天新聞）

經查開該輛車是男駕駛爸爸的車，昨晚從新北開到基隆，正巧看到女友跟著前男友在一起，疑似因此萌生恨意直接衝撞，嫌犯已在今天凌晨投案，目前偵訊中。

現場路面毀損嚴重。 （圖／中天新聞）

延伸閱讀

張文冷血奪3命！犯案前一天戶頭僅剩39元 母每季匯款3萬

不忍了！網友影射撕毀小橘書是「自導自演」後刪文道歉 馬德親自還原現場

影/人魔軌跡曝！張文瘋狂變裝換交通工具 豆漿是人生最後一餐