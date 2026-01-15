影》基隆大停水！麥金路大幹管破裂 影響逾4.6萬戶 恢復時間曝

基隆市安樂區麥金路發生自來水輸水幹管漏水，水公司已經展開搶修，基隆市有近4.7萬戶會受到影響停水或水壓降低。（讀者提供／張志康基隆傳真）

基隆市安樂區麥金路15日下午突然發生自來水輸水管線漏水事件，台灣自來水公司第一區管理處發出停水及水壓降低通知，除安樂區外，受影響的用戶遍布仁愛區、中山區、信義區、中正區、七堵區，受影響停水的用戶達26587戶，水壓降低用戶也達20127戶。

一區處表示，這處管線先前就曾獲報有漏水狀況，但因為漏水狀況不嚴重還在觀察狀態。14日凌晨1時許查漏時，發現洩漏狀況刻不容緩，於是15日上午開始準備開挖維修，並自下午5時起，停水進行搶修。

據了解，這處管線是從新山淨水場供給基隆市區的主要輸水幹管，直徑1000mm的混凝土管線，一區處目前已經展開緊急搶修，預估將在16日下午4時前可以搶修完畢。

由於展開搶修的時間正值下班尖峰期，截至下午6時為止，麥金路暫時沒有塞車的狀況，一區處也提醒民眾經過時要特別小心、耐心通過。

