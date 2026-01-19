影/基隆小吃店藏淫窟！警扮老司機玩骰子 5坐檯女全裸遭逮

基隆地院近日審結一起色情猥褻案件，某小吃店表面經營小吃生意，實際上卻提供坐檯小姐進行猥褻服務，遭警方喬裝破獲。女會計兼現場負責人阿芬（化名），因圖利容留猥褻罪遭判處有期徒刑2月，得易科罰金。

基隆某小吃店表面經營小吃生意，實際上卻提供坐檯小姐進行猥褻服務。（圖／翻攝畫面）

判決內容顯示，2025年2月28日晚間，警方獲報後派員喬裝成尋芳客進入該店消費。阿芬見有客人上門，隨即熱情招待並安排本國籍與外籍共5名坐檯小姐進入9號包廂提供「貼身服務」。店內收費方式為坐檯費每2至2.5小時300元，費用及小費由小姐收取，包廂費則是300元至500元由阿芬收取。

包廂內，坐檯小姐與喬裝員警玩起擲骰子遊戲，且規則相當大膽露骨，小姐輸了就必須脫衣，露出胸部或下體供撫摸，或是做出撫摸胸部、下體等足以挑起人性慾之猥褻行為。就在玩得火熱之際，其餘警力持搜索票破門而入。

坐在櫃台的阿芬察覺警方到場，情急之下按下桌下隱密的電源開關，試圖讓9號包廂燈光全亮，藉此「提醒小姐」躲避臨檢。然而，包廂內香豔刺激的畫面早已被警方密錄器全數錄下，這群坐檯小姐當場被逮個正著。

警方在現場扣得9號包廂消費明細、小姐名冊、營業額8萬6000元、公司周轉金8萬9659元、報表、班表、簽單統計表及總營收表等證物。阿芬到案後對犯行供認不諱，基隆地院最終依圖利容留猥褻罪判處其有期徒刑2月，得易科罰金。全案可上訴。

