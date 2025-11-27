影/基隆民宅大火！9旬嬤情緒激動想衝回火場 家屬急勸阻

基隆市成功二路山區一處連棟式民宅，28日凌晨突發大火，火勢猛烈延燒，一名獨居的96歲老婦人被救出，她目睹家園被烈焰吞噬，情緒激動甚至試圖衝回火場，子女趕快將她攙扶到路邊。

基隆市成功二路山區一處連棟式民宅，28日凌晨突發大火 。（圖／中天新聞）

基隆市消防局28日凌晨0時36分接獲報案，成功二路山區民宅冒出大量濃煙，情況危急。消防局立即聯絡自來水公司、台電部門、瓦斯公司及相關單位，調派中山分隊、信二分隊、七堵分隊和仁愛分隊等多組人員前往救援，現場共出動15輛消防車及31名隊員投入滅火行動。消防人員趕抵現場時，房屋已陷入一片火海，火勢相當猛烈。

消防局調派多組人員前往救援 。（圖／中天新聞）

附近居民 緊急撤離 。（圖／中天新聞）

據悉，28日凌晨0時火場周圍台電公告停電。96歲老婦人家屬表示，因為停電，有可能是使用其他照明引起火災。不過老婦人在現場情緒激動，一直想衝回火場，家屬不斷勸阻，但老婦人仍然擺手、搖頭，喊叫表示想回火場，也不願送醫。據悉，今年年初獨居老婦人住處也曾發生過火災，屋內有滿多雜物，但起火原因仍有待釐清。

老婦人一直想衝回火場，家屬不斷勸阻 。（圖／中天新聞）

附近腳踏車店家指出，「這間火災已經N次了，小火不斷，大火前兩年也一次，一直檢舉也不處理，還一個獨居老人在那邊真的很危險。」樓上都是庫存，也讓他相當擔心。消防局指出，火勢不僅摧毀老婦人住所，還蔓延至附近公寓的多層樓，影響範圍大，場面十分驚險。至於起火的真正原因，還有待進一步調查釐清。

