影》基隆深山拆出「數百公尺」鳥網 救下保育類黃嘴角鴞

基隆市動保所近日與動保團體合作，進入安樂區與七堵區交界的山區，拆除非法的鳥網，並及時救下一隻保育類的黃嘴角鴞。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

基隆市動物保護防疫所與台灣猛禽研究會、基隆鳥會合作，今年1月到2月三度入山，拆除深山的鳥網，發現鳳頭蒼鷹、台灣藍鵲及黃嘴角鴞等保育類鳥類，但僅有黃嘴角鴞存活，由台灣猛禽研究會帶回照應，目前除身體虛弱外，沒有太嚴重的傷勢。

去年9月，基隆市動保所與會同基隆鳥會、台灣猛禽研究會在七堵與安樂交界的山區，發現巨大的鳥網，當時驚見4隻黑鳶吊掛在鳥網上。為此，動保所今年再度會集具實務經驗之志工及專業人士分別於1月13日、14日及2月3日三度上山拆除鳥網。

廣告 廣告

基隆市動保所近日與動保團體合作，進入安樂區與七堵區交界的山區，拆除非法的鳥網，並及時救下一隻保育類的黃嘴角鴞。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

動保所陳柏廷所長表示，發現鳥網的地點地勢險峻、位置偏遠，設置高度較高，為此，一行人才會分三天入山拆除，希望藉此能夠降低非法鳥網對野生鳥類族群造成的長期威脅。

陳柏廷透露，1月13日上山時，便在鳥網上發現了保育類的鳳頭蒼鷹，但不幸已經明顯死亡。14日又在山上的非法鳥網發現了一隻鴿子及一隻保育類的台灣藍鵲。其中，台灣藍鵲掛在網上，發現時已經力竭而亡。

基隆市動保所近日與動保團體合作，進入安樂區與七堵區交界的山區，拆除非法的鳥網，並及時救下一隻保育類的黃嘴角鴞。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

2月3日一行人再度上山拆網，這次則是發現了保育類的黃嘴角鴞，經台灣猛禽研究會獸醫師初步檢查，發現牠還活著，而且沒有明顯傷口，但情緒緊張、神情疲憊。後續由猛禽研究會將其帶回照料。

基隆市動保所近日與動保團體合作，進入安樂區與七堵區交界的山區，拆除非法的鳥網，並及時救下一隻保育類的黃嘴角鴞。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

基隆市動保所近日與動保團體合作，進入安樂區與七堵區交界的山區，拆除非法的鳥網，並及時救下一隻保育類的黃嘴角鴞。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

另外，三度上山發現了綿延數百公尺的非法鳥網，共清出15個150公升的大型黑色垃圾袋。陳柏廷表示，後續將與警方合作，在賽鴿季加強山區的巡查，另外也將持續與專業保育團體合作，不定期進入山區巡查是否有架設非法鳥網的情事，並加強清楚，希望能夠有效降低非法捕捉行為發生。

台灣猛禽研究會獸醫師表示，目前帶回的黃嘴角鴞因為情緒仍相當緊張，目前仍無法自行進食，仍需透過餵食方式維持身體機能，但狀況尚稱穩定。後續將視牠的健康狀況，讓牠練飛，並另外覓地野放。

更多中時新聞網報導

袁惟仁臥床7年病逝 享年59歲

UBA》健行王鼎鈞絕殺 查傑大三元白搭

NBA》最速30分大三元 東契奇宰巫師