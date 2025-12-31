影》基隆湖海路5噸巨石崩落 滾馬路上 1車道封閉

基隆市連日大雨，外木山湖海路發生5噸巨石崩落的意外，但所幸事發當時沒有人車經過，也沒有造成人員傷亡。（翻攝照片／張志康基隆傳真）

近日基隆市受東北季風影響連日大雨，31日上午有民眾發現湖海路有巨石崩落，就砸在路上，所幸事發當下沒有人車經過，也沒有人員傷亡。警方趕到現場圍起警戒線，市府工務處表示將全力排除。

基隆市外木山湖海路二段3.4公里處，上午11時左右，有民眾發現巨石崩落在湖海路上，占據1個車道，緊急通報警消，警方趕到現場拉起封鎖線。所幸巨石崩落時，沒有人車經過。

民進黨籍議員吳驊珈獲報後也趕到現場，她表示，湖海路一帶長期以來即屬落石好發區域。她指出，這次事件再次凸顯山區步道安全的重要性，呼籲市府及相關單位，應儘速全面檢視情人湖步道及周邊環境，落實水土保持與防災設施的建置與維護，確保遊客與山友的遊憩安全。

工務處表示，崩落的巨石體積約2.25立方公尺，重量約5噸，本府工務處已調派廠商前往現場清除，並請警察局第四分局協助現場交通管制。市府將動用相關經費延伸設置防落石柵工程，並協請農業部林務署將上邊坡的第二道防線，設置落石消能設施列為優先改善工程。

