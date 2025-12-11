影》基隆潮境出現大量僧帽水母 海科館：觸碰恐中毒

基隆市潮境保育區的潮間帶，近日發現有大量僧帽水母出現，海科館提醒民眾千萬不要觸碰疑似水母觸手的物體，以免遭刺傷中毒。（國立海科館提供／張志康基隆傳真）

基隆市潮境保育區的潮間帶，近日發現與僧帽水母共生的圓鯧，這也是台灣首次觀察到兩者同時出現。（國立海科館提供／張志康基隆傳真）

近日有民眾在基隆市潮境保育區的潮間帶，發現大量僧帽水母，同時也發現與劇毒僧帽水母共生的圓鯧出現。國立海科館表示，這是首筆同時觀察到兩者同時出現的資料。另外，海科館也呼籲民眾不要觸碰僧帽水母，以免遭刺傷中毒。

海科館表示，7日有民眾在走訪潮境保育區潮間帶時，發現有大量僧帽水母，並有疑似是「小飛魚」的生物，經通知海科館後，發現是與僧帽水母共生的圓鯧，又稱水母雙鰭鯧或僧帽水母魚。

海科館指出，依過往紀錄，僧帽水母大多在每年的7-9月左右，因南風與外洋暖水團推送而靠近基隆北海岸地區，並曾在2021年8月、2022年7月、2023年9月、2025年4月等時段造成戲水警示。但這次卻在12月初出現，研究典藏組主任陳麗淑研判，大量僧帽水母靠岸，很可能是東北季風與外洋環流共同作用的結果，使原本分布於外海的僧帽水母群體被推近岸邊。

海科館研究人員指出，本次大量僧帽水母，出現的時間與過往北海岸「大西洋海神海蛞蝓（Glaucus atlanticus）」出現的時序相當吻合。大西洋海神海蛞蝓以僧帽水母與其他刺胞動物為主食，因此牠的靠岸往往代表外海已有大量僧帽水母聚集。這次發現僧帽水母在12月初大量出現，是否是正常的現象，值得長期監測。

海科館館長王明源提醒大眾要注意僧帽水母的刺絲胞具強烈毒性，死亡後仍可造成刺傷。不要觸碰水中或岸上任何藍紫色漂浮物或疑似觸手的絲狀碎片。若不慎遭刺傷，應立即以海水沖洗、避免揉搓並儘速就醫，海科館亦將持續就近監測。

另外，這次同步發現的圓鯧，是世界上少數能耐受僧帽水母刺絲胞的魚類之一，陳麗淑表示，圓鯧身形扁平、呈銀白色，胸鰭與腹鰭明顯延伸成「雙鰭」外觀，是其俗名來源，也是被誤會為小飛魚的原因。幼魚可在僧帽水母觸手間穿梭，利用僧帽水母的毒性防護避開掠食者，為與僧帽水母高度共生的物種。幼魚以僧帽水母的觸手碎片、小型刺胞動物、浮游生物當食物。

