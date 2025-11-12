影/基隆釣客突倒臥消波塊無呼吸心跳 送醫搶救不治
基隆市今（12）日發生一起意外，一名釣客張姓男子（61歲）下午2時許在八尺門安檢所附近海邊釣魚，在消波塊上突然昏倒失去呼吸心跳，消防局獲報趕赴現場CPR並送往三軍醫院，經搶救後仍不治死亡，警方已通知家屬並報請地檢署相驗釐清死因。
