影/境外IP當跳板照樣抓！警破2詐欺、洗錢集團逮7人

刑事局南部打擊犯罪中心日前破獲兩起詐欺案，其中以陳姓男子為首的詐騙集團，透過境外IP進行不法洗錢，獲利超過3千萬元，檢警更逮捕6人到案；另一起則是一名賴姓系統商，同樣也以境外IP做為跳板，作為洗錢、詐騙工具，檢警前往嫌犯住處搜索時，當場查扣多輛保時捷和賓士等豪車以及名錶、黃金飾品等。

刑事局南部打擊犯罪中心日前破獲兩起以境外IP為跳板的詐欺、洗錢案件。（圖／警方提供）

根據了解，這兩起皆以透過境外IP作為跳板，以躲避警方查緝犯罪集團，陳姓嫌犯經營博弈集團，採大樓集中式管理，並使用大量人頭帳戶套取「首儲優惠」，利用「一人分飾二角」方式對賭套利，建立績效回報和獎懲制度，嚴格控管成員，檢警初估該集團不法所得超過3千萬元。

刑事局分析境外IP並比對出人頭帳戶登入位置，掌握不法集團隱匿處所，俟時機成熟，向台中地檢聲請拘票、搜索票獲准，於台中市區某大樓內查獲陳嫌等6人到案。

警方查扣嫌犯多輛豪車。（圖／警方提供）

檢警查扣嫌犯名錶和黃金飾品。（圖／警方提供）

另一起賴姓系統商，則利用網路設備，協助詐團竄改來電顯示號碼，且平時出入相當低調，更以老舊住宅為掩護，檢警透過科技偵查手法，專案小組以大數據分析後，交集出機房所在地，掌握賴嫌藏匿地點，持搜索票於上記時、地查扣保時捷、賓士牌多輛豪車、黃金飾品、名錶等贓證物，共逮捕7名嫌犯。

警方表示，經蒐證掌握集團據點及詐欺事證，自113年12月迄今，在台中地區發動多次搜索及拘提行動，共計查獲犯嫌7人，查扣手機、金融卡、黃金及豪車名錶等相關贓證物，全案依涉刑法賭博、加重詐欺、組織犯罪防制條例、洗錢防制法等罪嫌，移送地檢署偵辦。

