(影) 墜毀畫面曝光! 中國首枚可回收式火箭「朱雀三號」任務失敗

[Newtalk新聞] 中國私營運載火箭企業「藍箭航天」近期舉行了中國首款可回收式火箭「朱雀三號」的試射活動，雖然成功完成了預期飛行任務，但最重要的火箭回收卻遭遇失敗，相關試驗也吸引各地網友的廣泛關注。針對此次火箭回收失敗一事，許多網友抱持著樂觀的態度，認為不斷嘗試就能推動技術進步，但也有網友開玩笑表示，可以花點小錢「找馬斯克來看看問題出在哪」。





推主「李老師不是你老師」透過 X 發布推文指出，當地時間 3 日，藍箭航天在東風商業航天創新試驗區進行朱雀三號的試射活動，火箭成功升空並完成原先規劃的飛行任務。然而，在準備執行回收任務時，預計回收的一級火箭突然開始燃燒。最終，火箭未能成功實現在回收場的軟著陸，回收試驗宣告失敗。

「李老師不是你老師」表示，針對此次火箭回收失敗一事，藍箭航天透過聲明表示，目前已經展開進一步的調查，試圖釐清一級火箭起火燃燒的真正原因。推主「Li Zexin 李澤欣」也補充表示，雖然一級火箭未能實現回收，但實際著陸點與藍箭航天工程師的預估位置十分接近，強調藍箭航天將吸取這次失敗的教訓，持續推動相關技術的發展。





許多網友也針對此次藍箭航天火箭回收失敗的事件進行調侃，認為該公司正在等待美國航天企業 SpaceX 進行相關技術的開源，「到時候就能實現『遙遙領先』、『彎道超車』了」。





另外也有網友諷刺地表示，藍箭航天「偷了美國的技術」但卻「沒偷到位」，所以才無法複製美國私人航太公司取得的成就。X 推主「NiKITa」也開玩笑的表示，也許藍箭航天應該花點小錢請馬斯克當顧問，「讓 SpaceX 的老闆看看問題到底出在哪」。

