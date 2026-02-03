影/增至5死！江蘇興建中大橋突塌落 目擊者：有人往岸上爬

大陸江蘇省響水縣興建中的月港大橋昨天下午突然塌落，經市縣兩級全力搜救後，目前搜救工作已基本結束，3名失聯人員遺體已全數尋獲，事故共造成5人死亡。

興建中月港大橋塌落，搜救基本結束釀5死。 （圖／翻攝央視新聞）

據《新華社》3日報導，響水縣相關部門通報，2月2日17時46分，由中鐵十二局承建的連申線月港大橋在施工過程中發生繫桿拱梁塌落意外。事故發生後，市縣兩級政府第一時間組織應急救援和現場處置，目前搜救工作已基本結束，事故共造成5人死亡。

《新京報》採訪到附近商戶，對方表示儘管距離事發地約一公里，仍清楚聽到大橋塌落時發出的巨大聲響。還有目擊者告訴記者事發當時情況，2025年12月月港大橋剛裝上拱梁，興建大橋的工人大多是外地人。事故發生後他趕到現場，看到水裡有七、八個人，「有人在往岸上爬」。

公開資料顯示，月港大橋屬於連申線黃響河至淮河入海水道段航道整治工程。2024年10月21日，連申線黃響河至淮河入海水道段航道整治工程開工活動在鹽城舉行。

月港大橋原力爭今年9月全部建成通車。（圖／翻攝南方都市報）

該工程位於鹽城市響水縣、濱海縣，全長33.95公里，概算總投資40.21億元人民幣，建設內容主要包括航道工程、船閘工程、橋樑工程、地涵工程，是江蘇省幹線航道建設「撥改投」試點工程中投資額度較大、時間跨度較長、工程類型的標誌性項目。

2025年11月29日，「鹽城發布」微信公眾號曾發文介紹工程進度。文章介紹，響水境內的橋樑施工現場一派如火如荼的景象，其中月港大橋的建設進度較快，長達95米的主跨已基本建成，宛若一條巨龍靜臥在通榆河兩側，彎月形的繫桿拱橋也即將完成，計劃近期開展吊裝，力爭2026年9月全部建成通車。

