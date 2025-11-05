(影) 墨西哥虎鯨圍攻大白鯊！翻身掏肝吞食 加利福尼亞灣首見

[Newtalk新聞] 近期在墨西哥的科學家紀錄了一種前所未見的現象，數隻虎鯨捕獵幼年大白鯊，並吃掉他們富含熱量的肝臟。雖然南非與澳大利亞的虎鯨群都有類似行為被發現過，但這是首次出現在墨西哥。





2024 年的另一起虎鯨獵捕鯊魚事件。圖：翻攝自 X《 Massimo 》





根據發表於《Frontiers Media》期刊上的〈墨西哥加利福尼亞灣虎鯨 （Orcinus orca） 和幼年白鯊 （Carcharodon carcharias） 之間相互作用的新證據〉一文，目前加利福尼亞灣共被記錄了 3 起虎鯨針對大白鯊的捕食事件，虎鯨透過將鯊魚翻轉到背上來固定鯊魚，「切開」身體吃掉肝臟，並巧妙地避免被鯊魚咬傷。與較大的個體相比，較小的大白鯊可能是更容易處理的獵物。

虎鯨作為海豚科的一員，同樣也是非常聰明的動物，懂得運用高效率的捕食方式。通常視亞種與棲息地的不同，虎鯨會以魚類、海豹、海獅、海象、海狗，鯊魚甚至其他海豚與鯨類為食。虎鯨之間存在著明顯的學習現象，也就是說「知識」會在個體間流動、傳授。





一頭海洋館的虎鯨，能夠進行各式表演，亦可從側面說明其高智商。圖：翻攝自 X《（台中）&偽女真男子》





美國《有線電視新聞網》（CNN）引述海洋生物學家埃里克．伊格拉 （Erick Higuera）的說法表示，他對此地虎鯨捕食大白鯊的行為感到驚訝，尤其是同一地點而不同時間，這很可能昭示著當地的幼年大白鯊，正成為常規的季節性獵物，恐將威脅到大白鯊種群。





海洋生物學家艾莉森．唐納（Alison Towner）則指出，一旦這種技術存在於一個群體中，它就會成為他們狩獵文化的一部分。大白鯊的肝臟富含脂肪且營養豐富，約佔其身體的四分之一，對於那些學會獵鯊魚的個體來說，無疑是個高報酬。

