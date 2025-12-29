(影) 墨西哥「跨洋鐵路」出軌13死98傷! 海軍全力協助救災 當局展開調查

[Newtalk新聞] 墨西哥近日發生一起火車出軌事件，一輛「跨洋鐵路」( Interoceanic Train ) 的列車不明原因突然出軌，導致至少 13 人死亡、 98 人受傷。事故發生後，墨西哥當局立即發起救援行動，並宣布針對事故發生原因展開調查。由於此次事故涉及該國重要的「跨洋鐵路」線路，該鐵路的安全性也成為國際輿論的關注焦點。





根據美國《有線電視新聞網》( CNN ) 報導，當地時間 28 日，一列「跨洋鐵路」的列車在行經瓦哈卡州尼桑達鎮鄰近地區時，突然發生出軌事故，並導致車上成員大規模傷亡。報導稱，事件發生時，列車上總計有 9 名乘務人員以及 241 名乘客，受傷的 98 人中有 36 人為重傷，被緊急送醫治療，剩餘 62 名傷者則僅受輕傷。

事故發生後，墨西哥海軍發布聲明，宣布派遣上百名海軍士兵與救援車輛趕赴現場，協助推動救災工作。與此同時，墨西哥總檢察長埃內斯蒂娜．戈多伊 ( Ernestina Godoy ) 透過 X 發布推文，宣布將針對此次出軌事故展開詳細調查，盡全力釐清事故的發生原因。





跨洋鐵路被視為巴拿馬運河的替代方案之一，是當地重要的貨運通道。 圖：翻攝自 @nexta_tv X 帳號





另外，總統克勞迪婭．薛恩鮑姆 ( Claudia Sheinbaum ) 也在第一時間透過 X 發布推文，承認 36 名重傷傷者中有 5 人情況危急，並宣稱已指示包含海軍部長與內政部人權事務副部長等多位高級官員趕赴現場，親自對罹難者家屬進行慰問。事發的瓦哈卡州州長沙洛文．哈拉．克魯茲 ( Salomon Jara Cruz ) 也發布聲明，強調州政府將與聯邦機構展開合作，共同向事故受害者提供幫助。





該報導指出，墨西哥的「跨洋鐵路」是一條由該國海軍負責管理，連接墨西哥太平洋沿岸城市與墨西哥灣沿岸城市的重要運輸路線，於 2023 年正式啟用。報導稱，「跨洋鐵路」是墨西哥前總統安德烈斯．曼努爾．羅培茲．歐布拉多 ( Andres Manuel Lopez Obrador ) 為了推動墨西哥南部經濟發展以及打造巴拿馬運河替代方案而推出的工程計畫，是當地重要的貨運路線。

