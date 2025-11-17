(影) 墨西哥Z世代衝入總統府! 不滿毒販囂張槍殺緝毒官員 爆發全面衝突

[Newtalk新聞] 墨西哥近期爆發大規模抗議事件，許多 Z 世代民眾因不滿當局放任販毒集團活動，並導致積極緝毒的官員遭到暗殺，在首都墨西哥城發起抗議活動，表達對總統克勞蒂亞．辛鮑姆 ( Claudia Sheinbaum ) 的不滿。近期甚至傳出消息稱，聚集在總統府外的示威民眾突破了當局建立的防護牆並衝入總統府內，再次讓墨西哥的反毒抗議成為國際輿論的關注焦點。





白俄羅斯媒體《NEXTA》發布推文指出，當地時間 15 日，數千名 Z 世代的反毒抗議者衝進墨西哥總統府內，並與當局配置的防暴警察爆發全面衝突。隨後，部分年紀較大的反對派支持者也加入衝擊總統府的行列之中，宣示對當前辛鮑姆政府的不滿。

墨西哥總統辛鮑姆 。 圖 : 翻攝自墨西哥總統府官網





《NEXTA》表示，此次在墨西哥城爆發的大規模抗議事件，與該國烏魯阿潘市市長卡洛斯．曼索 ( Carlos Manso ) 遭到暗殺一事有關。《NEXTA》稱，曼索 11 月初參加亡靈節的慶祝活動時，突然在城市廣場被公然槍殺，許多墨西哥民眾懷疑曼索的死因與其積極打擊毒品犯罪的政策有關，對墨西哥當局緝毒不力的不滿也因此大規模爆發。





《NEXTA》指出，許多抗議民眾高喊著 :「辛鮑姆是毒梟總統」的口號，要求當局加強對錫那羅亞販毒集團的打擊力度，並清除政府內部與販毒集團勾結的官員。截至當地時間 16 日為止，總計有 120 人在此次衝突中受傷，其中約 100 名傷者是與抗議民眾對峙的警方人員。





美國總統川普政府正研擬一項震撼性的軍事行動計畫，計畫派遣美軍進入墨西哥，打擊當地猖獗的販毒集團。 圖:翻攝自X帳號@Bill1st1





X 推主「希望之聲灣區廣播電台」也發布推文指出，在推倒總統府外的大型防護牆並衝進總統府後，抗議民眾與防暴警察間的衝突愈演愈烈，局勢全面失控，「僅僅過了一天，抗議的民眾就成功突破了當局設立的封鎖線，成功衝入總統府內，表達對辛鮑姆當局執政成果的不滿」。

