影/士林出事了！持刀男「瘋狂追砍家人」警急壓制

狀況一度危急！台北市士林區今（19日）凌晨發生一起驚悚持刀攻擊事件，喝醉情緒失控的男嫌犯攻擊的對象，竟是跟自己同住屋簷下的家人們，警方獲報緊急趕來，對峙、制伏的驚悚畫面全曝光。

警方制伏嫌犯。 （圖／翻攝畫面）

士林分局指出，事發的確切時間是今天凌晨0點42分，地點在延平北路五段上某民宅，當時獲報指有人持刀揮舞，旋即派遣社子派出所的陳姓員警與謝姓女警趕往。

警方制伏嫌犯。 （圖／翻攝畫面）

而已經殺紅眼的蔡男突然打開房門持刀追砍，釀成2名員警為了閃避不慎摔倒受傷，所幸陳姓員警及時拿出辣椒水反擊，蔡男一時眼睛刺痛，退回屋內將大門反鎖。

警方持盾牌及破門畫面。 （圖／翻攝畫面）

警方把握機會迅速請求增援，並聯繫消防單位協助破門，最後在該民宅三樓客廳將蔡男制伏，經家屬同意後，救護人員把他送往北投榮總強制就醫，明顯喝醉的他酒醒後已被帶回派出所進行偵訊。

蔡男犯案的刀械。 （圖／翻攝畫面）

士林分局警方表示，全案將依妨害公務及殺人未遂等罪嫌進行偵辦，警方也提醒民眾，飲酒過量可能導致情緒失控，若遇類似情況應立即尋求專業協助。

