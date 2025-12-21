影/士林夜市出事了！驚見狂男持30公分開山刀 警急衝逮人

殺人魔張文的恐攻行為狠心奪走3條人命，台灣民眾對此仍是驚弓之鳥，在今天（22日）凌晨又有驚悚畫面，士林夜市出現一位狂男，拿著30公分長刀來回走動「搜尋」，嚇壞民眾趕緊報案，警方迅速逮到人。

據士林分局的調查，事發在今天凌晨0點59分，嫌犯經查是現年29歲的謝姓男子，他當時持著30公分的開山刀，在文林路57號一帶來回走動，接獲民眾報案後旋即派遣文林派出所的警力趕往。

警方抵達時已經不見謝男的蹤跡，立馬調監視器搜尋其行蹤，最後在凌晨2點15分，於他位於社子的住處逮到人，並在其機車內搜出開山刀，並將他逮回偵訊，謝男供稱是因為被一位遊民比不雅手勢，不爽之下拿刀要找對方「討公道」，偵訊後警方認定其行為對公共安全造成威脅，涉犯《社會秩序維護法》第63條第1項第1款「無正當理由攜帶具殺傷力器械」及同條第6款「以其他方法驚嚇他人，有危害安全之虞者」，全案持續偵辦中。

謝男所持的30公分開山刀。（圖／翻攝畫面）

