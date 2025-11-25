影／外籍車手淪詐團工具 彰化警方查獲355人越籍占最大宗

▲彰警打詐成果豐碩，攜手魔術師宣導防詐，眼見不一定為真。（圖／彰化縣警察局提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣警察局由局長陳明君親自主持記者會，透過打詐儀錶板，說明114年10月份彰化縣轄內詐騙現況，114年10月份受理件數530件及財損數新臺幣1億7,244萬元；以每十萬人口數統計，彰化縣10月份平均受理詐欺案43.1件(全國排列第17)，平均財損金額約1,402萬元(全國排列第14)，治安相對穩定。

警察局114年1至11月執行打詐成果，累計查獲詐欺集團326件，詐欺集團成員計2,072人次，查扣汽車、現金、土地、房屋及虛擬貨幣等總計價值7億1,552萬餘元，攔阻詐騙金額達4億1,553萬餘元，累計阻斷詐團金流突破11.3億元，展現打詐彰化團隊的堅實戰力。

▲彰化縣警察局局長陳明君提醒民眾提高警覺「假檢警詐騙」，詐騙集團常假冒檢察官、警察或調查局，以「帳戶涉案、需要監管」為由要求匯款或提供銀行存摺、提款卡。（圖／彰化縣警察局提供）

另查獲各類詐欺車手共1,516人次，其中外籍車手的查獲人數達355人次(23.4%)，國籍以越南籍最多，達274人次，馬來西亞籍63人次之，男性佔315人次，女性則有40人次。顯示詐騙集團已將觸角伸向在臺外籍人士，也會假藉「來臺打工」、「幫忙領款有高酬勞」等名義招募外籍車手來臺犯案，部分外籍人士因語言隔閡，誤信誘騙而涉入詐騙行為。

▲彰化縣警察局局長陳明君巡視打詐成果。（圖／彰化縣警察局提供）

溪湖分局員警日前獲報，轄區銀行ATM有可疑外籍人士在提領現鈔，經員警趕往現場，尾隨提領車手返回據點，於車手要搭車離去前先行攔查1名外籍車手，另循線查獲2名逃逸之外籍車手，並從現場遺留之包包、行李箱內起出大量提款卡53張、存摺、筆電、讀卡機、手機及贓款，查扣自小客車3部，全案依刑法詐欺罪移請臺灣彰化地方檢察署偵辦。

詐團到府面交收款，為警識破查獲，鹿港分局轄內有民眾遭假交友詐騙損失數萬元，詐團再要求面交31萬元，並提供到府收款服務，家人覺得可疑向警方諮詢，警民合作，於劉姓車手到場取款之際，依法將其逮捕，並查扣犯罪用手機及嫌犯駕駛汽車1部，全案依刑法詐欺罪移請臺灣彰化地方檢察署偵辦。

為提升民眾的防詐敏感度，彰縣警局特別邀請知名魔術師「小翼」擔任本次記者會的防詐大使，透過趣味魔術表演穿插防詐宣導，讓防詐知識更易理解，也更貼近民眾生活。魔術與詐騙其實具有相同特性都會讓人「誤以為看到的是真的」。魔術利用手法、轉移注意力與巧思創造幻象；詐騙集團則靠話術、偽裝與情緒操控製造假象。兩者都讓人難以分辨真假。透過魔術展示，希望讓民眾親身感受「眼見不一定為真」。如果在台上短短幾秒就能被魔術驚艷、被迷惑，那在網路或社群中，詐騙集團花更長時間設局，自然更容易讓人上當。

彰化縣警察局局長陳明君呼籲，政府普發現金僅限官方公布的合法管道，絕不會透過陌生簡訊連結、社群訊息，或要求操作ATM、提供帳號密碼與OTP，更不會派員到府「協助領取」。只要對方主動聯繫、催促點擊連結、要求繳交「手續費、保證金、稅金」，幾乎都是詐騙；同時也提醒民眾提高警覺「假檢警詐騙」，詐騙集團常假冒檢察官、警察或調查局，以「帳戶涉案、需要監管」為由要求匯款或提供銀行存摺、提款卡。

陳明君強調，司法機關絕不會以電話偵辦案件，也不會要求匯款或提供金融帳戶。請民眾務必冷靜查證，「不點、不回、不匯款、不依指示操作ATM」，遇到疑似普發現金或假檢警詐騙情形，請立即撥打165反詐騙專線或洽轄區警察單位查詢，共同守護辛苦所得。