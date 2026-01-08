(影) 外資加速「脫中」! 宜家連關大陸7門市 倍耐力嘗試甩開中資

[Newtalk新聞] 近年來，中國經濟發展逐漸停滯，越來越多外資企業選擇縮減中國市場規模，甚至直接撤出中國，對中國的經濟與就業造成了巨大的衝擊。近期有消息稱，瑞典居家用品零售商「宜家家居」( IKEA ) 與義大利輪胎生產商倍耐力 ( Pirelli ) 等知名外資企業陸續採取行動，與中國的市場、資金進行切割，外資加速撤離中國的現象也成為了網友們的討論焦點。





X 推主「新聞調查」、「李老師不是你老師」指出，當地時間 7 日中午，宜家中國發布聲明，宣布將於 2026 年的 2 月 2 日起停止中國國內的 7 間宜家商場營運，分別是上海寶山、廣州番禺、天津中北、江蘇南通，以及徐州、寧波以及哈爾濱的線下門市。該聲明也強調，關閉商場的決定是在針對現有的顧客觸點進行全面審視與評估後所做出的決定，承諾在關閉上述們事後，繼續提升現有門市的服務品質，提供顧客良好的消費體驗。

有網友推測，宜家關閉中國門市的行為，可能與近年中國民眾將商場做為「避暑勝地」的舉動有關。另外有網友認為，中國房地產市場崩盤的現象，可能才是影響宜家商品銷售的主要原因。 圖：翻攝自 @whyyoutouzhele X 帳號





針對宜家大規模關閉中國門市一事，有網友提出猜測，認為可能與中國民眾近年將商場做為「避暑勝地」卻不消費的行為有關，「中國人成功把宜家給嚇走了」。另外有網友認為，宜家關閉上海、廣州等一線城市門市的行為同時象徵著中國房地產市場的崩壞以及中產階級的消費降級，「如果連房子都賣不動，那傢俱就更不用想了」。





「李老師不是李老師」的另一則推文則引用英國《金融時報》報導，稱倍耐力高層近期與主要股東召開會議，圍繞著公司治理、引入新投資者以及出售部分股權等話題進行討論，希望找出擺脫中國國有企業對該公司的控股影響的方法。





中國中化集團目前是倍耐力最大股東。 圖 : 翻攝自華夏能源網





「李老師不是你老師」稱，中國中化集團目前是倍耐力的最大股東，持股約 37%，對該公司的決策具備較大的影響力。然而，受到美國川普政府對汽車零件「去中國化」政策的影響，倍耐力開始尋求擺脫中國中化集團持股的方案，避免該公司的產品在相關政策實施後被排除在美國市場之外的風險。





除了外資企業陸續與中國脫鉤外，中國本土企業也在經濟的寒冬下受到了巨大的衝擊。推主「聖光之輝」指出，中國傢俱企業「美克傢俱」近期宣布關閉旗下部分工廠，並在未發放工資的情況下解雇大量員工，直接點燃了被離職員工群體的不滿。「聖光之輝」也諷刺地表示，中國經常模仿、抄襲西方國家的技術，「怎麼涉及民眾權益的時候，就不抄帝國主義的作業了呢」。

