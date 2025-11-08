影/「外骨骼機器人」初體驗！中天小姐姐嘆：爬長城、泰山太需要

2025年世界互聯網大會烏鎮高峰會7日在大陸浙江烏鎮開幕，這次「中天小姐姐」何橞瑢帶大家一起開箱世界互聯網大會。一家神奇的「外骨骼機器人—為您的日常運動提供澎湃助力」吸引了小姐姐的注意。

外骨骼機器人會模擬穿戴者的步態再提供助力。（圖／中天新聞）

小姐姐決定體驗一下這組神奇的「外骨骼機器人」。外骨骼機器人首先要先像揹書包一樣將裝置揹起，接著連接裝置的兩件輔助走路的「外骨骼」綁束在大腿兩邊外側。

工作人員介紹，第一次穿需要先調節一下鬆緊度，接著開啟裝置後先正常走五、六步。「外骨骼」前五步將不會助力，正常走五、六步後「外骨骼」機器人將會模擬穿戴者的步態，學習穿戴者如何走路。

外骨骼機器人日常穿脫非常方便。（圖／中天新聞）

小姐姐笑稱，套上這個突然不知道怎麼走路。接著走五、六步後突然一陣驚呼「它開始了！」。「外骨骼」果然開始運作。

工作人員介紹，外骨骼的力量會把穿戴者的力量放大，所以穿戴者會明顯感到「被推著走」，但可以隨時停下。小姐姐表示，剛停下時機器還會有一點推力。工作人員解釋，如果步伐有點交叉，機器會判斷你是不是要走下一步繼續往前，但如果穿戴者腳步停下它5秒內即可反應過來。

小姐姐表示透過外骨骼機器人跑起來非常省力。（圖／中天新聞）

接著小姐姐選擇跑起來，在機器人的輔助下，小姐姐驚呼「可以跑很遠」、「跑比走有感覺」、「很省力」。工作人員則表示，如果爬山「會更有感覺」。

小姐姐回想起此前去爬長城以及泰山的經歷表示，如果當時有這個機器人就很省事了。工作人員介紹，科學運動非常關鍵。許多人運動時不懂得如何發力，膝蓋容易受傷，這款產品的研發，更多的是讓大家可以安全的去享受戶外活動。

除了走路與跑步外，沒想到外骨骼還有「健身」功能。在工作人員調整下，外骨骼可以提供「反作用力」，感覺上就相當於在腿上綁了沙袋，能夠像做力量訓練。工作人員介紹，其實它不止是健身作用，像在下樓梯或者下山的時候容易傷到膝蓋，這時候「反作用力」模式下就能夠托住穿戴者。

此外，「外骨骼」機器人還能運用在跑步機或者騎行上面。機器人一共有五檔力量可以調節，在戶外可以支撐行走25公里、使用4、5個小時。小姐姐則笑稱「我沒事也不會走4、5個小時，除了上班直播之外。」

