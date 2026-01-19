影/夜間導覽沙蟹「捉了再放生」惹議！墾丁凱撒急喊停：全面檢討

近日，墾丁凱撒大飯店的夜間沙蟹生態導覽活動引發爭議。1月16日，有網友在社交平台Threads上發文，指控飯店員工帶領旅客在小灣沙灘捕捉寄居蟹，並附上了相關影片，顯示住客一手持手電筒、一手提水桶，水桶內裝有多隻寄居蟹和螃蟹。該事件引起廣泛關注，墾管處隨即表示將進行調查。

墾管處強調，已要求飯店立即停止此類行為，並改善導覽流程，若發現違法行為，將依據國家公園法第13條第2款處以3000元罰鍰。官方呼籲，國家公園內的遊憩活動應以拍照記錄為主，並遵循不捕捉、不干擾、不破壞生態的原則，以保護珍貴的生態資源。

墾丁凱撒大飯店在事件發生後迅速發表聲明，承認活動的設計初衷是希望讓旅客在導覽人員陪同下，認識墾丁的生態多樣性，並感受自然之美。飯店表示，這項活動已持續舉辦約三年，過去曾獲得不少正面回饋，但此次事件顯示出規劃和溝通上的不足，未來將加強活動內容的檢討與優化。

飯店重申將持續投入環境保護與生態教育，並在規劃旅遊體驗時謹慎考量，尊重自然。

