影/夢多要求女友隆乳「擅自選胸部假體」 慘遭張榕容怒嗆網狂讚

台劇《整形過後》播出後討論度不斷，在最新劇情中，夢多飾演的「德明」無視伴侶意願，依照個人喜好替對方挑選胸部假體，引爆診間衝突，也惹怒在劇中飾演整形外科女醫的張榕容，她當場冷回：「手術你來就好，我幫你做一個很舒服的胸部。」一語瞬間在網路炸鍋。

夢多飾演的「德明」無視伴侶徐千京的意願，依照個人喜好替對方挑選胸部假體，引爆診間衝突。（圖／六魚文創 提供）

劇中，夢多在健身房端詳自己與徐千京的「完美體態」，神情滿是自信與得意，將角色的自戀與盲點展露無遺。夢多坦言，這場戲其實最難的不是體能，而是心理狀態，「在健身房時我只專注自己的身體與肌肉進步，卻完全忽略了伴侶其實不想改變，要把這種過度愛自己、卻看不見對方感受的狀態演出來，是這次最大的挑戰。」

首次與夢多合作的徐千京也分享，原以為對方嚴肅、有距離感，實際合作後才發現夢多相當投入又貼心，「他是一個很有親和力、也很熱心的演員。」她更透露，《整形過後》是她睽違6年再度演出的作品，「這些年沒拍戲，對表演其實有點沒自信，甚至一度想過是不是該放棄。」幸好導演與製作團隊給予她極大鼓勵與肯定，讓她重新找回站在鏡頭前的勇氣，「這部戲讓我覺得，好像還可以再為表演多堅持一下。」

最新劇情中，另個引起討論的則是劉瑞琪飾演晚年決心完成性別轉換、卻不敵病魔離世的「永馨」。劉瑞琪分享，永馨心中唯一放不下的始終是由安心亞飾演的女兒「蘇菲」，「我深知女兒的心情，所以我選擇用開心的方式，掩飾自己對她的歉意。」

劉瑞琪飾演的「永馨」，在晚年決心完成性別轉換、卻不敵病魔離世。（圖／六魚文創 提供）

劉瑞琪坦言自己一開始其實無法理解，「為什麼有人非要冒著生命危險去做這樣的手術？」為了走進角色，她大量觀看當事者的影片分享，才逐漸理解那份來自內在認同的迫切與痛苦，「在那之前，這個世界對我來說幾乎是一片空白。」她也回想過去曾遇過的朋友與他們的相處方式，加上自身較為開放的性格，才慢慢找到與角色之間的平衡點。

而安心亞則在母親離世後徹底崩潰，陷入重度憂鬱、甚至一度人間蒸發，是温昇豪飾演的「江浩宇」在KTV找到獨自唱歌爆哭的她，無對話直接走上前緊緊抱住，成為她在失去母親後唯一的支撐。安心亞分享，兩人在路邊回憶母親的戲是她在本週劇情中最難抽離的一場，導演要求完全不同於她原先預期的情緒處理方式，比起情緒全面潰堤，呈現的反而是另一種壓抑後的釋放，「在挑戰時覺得很新鮮，壓力其實蠻大的，但演完之後反而收穫很多。」

安心亞（右）喪母崩潰，温昇豪（左）出現成救贖。（圖／六魚文創 提供）

