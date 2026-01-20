影/大寒節氣尾聲迎轉機 廖大乙授「5顆滾蛋法」除穢氣

隨著24節氣走到最後一個「大寒」，也代表農曆蛇年進入倒數階段。民俗專家廖大乙提醒，接下來半個月將是調整運勢的最佳時機，透過清理居家環境配合特定儀式，能有效為即將到來的馬年帶來正面能量。

廖大乙分享「滾蛋法」可去除穢氣。（示意圖／取自pixabay）

針對開運方法，廖大乙分享「穢氣滾蛋法」，可取5顆煮熟鴨蛋，先拿1顆於頭頂繞行3次，過程中心中默唸「穢氣馬上滾蛋」，隨後剝殼食用即完成儀式，代表將晦氣一併吞下化解。至於另外4顆，送給身邊親友享用，除了分享祝福，更象徵脫去舊殼、重獲新生的意涵。

在環境整理方面，廖大乙強調從「大寒」到「立春」這段約15天的期間格外重要，是揮別過往不順遂、開啟新氣象的轉換時刻。他建議民眾利用此時進行大掃除，將家中已損壞的器皿、枯萎的盆栽、破損衣物等雜物清理乾淨，同時檢視冰箱內容，把超過3個月沒用到的物品處理掉或轉贈他人，藉此調整居家磁場與個人心境。

民俗專家廖大乙。（圖／廖大乙提供）

廖大乙進一步指出，若過去一年運勢欠佳，或者生肖屬蛇、豬、虎、猴等蛇年沖犯太歲者，更需要在「立春」來臨前積極執行斷捨離，不僅要整頓外在生活空間，內在心靈狀態也要一併調整，如此由內而外的全面改變，才能真正迎來嶄新的一年與良好運勢。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

