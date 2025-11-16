影/大寮81歲婦遭水泥車活活輾斃 女兒10米外崩潰直擊
高雄市林園分局於昨（15）日上午7點37分接獲民眾報案，指大寮區鳳林四路發生死亡車禍，一名81歲陳姓老婦人在鳳林四路旁加油站入口遭預拌混凝土車輾斃。
根據警方調查，25歲林姓男子駕駛水泥預拌車行經事發地點時，為左轉進入加油站，不慎擦撞正行經該處的81歲陳姓婦人。陳婦受傷後已送醫治療，目前傷勢仍在觀察中。
根據事發畫面顯示，當時陳姓婦人雙手抱著紙箱，正要與已先行抵達回收場的女兒會合。女兒原本停在回收場門口等待開門，正在與一名男子交談，突然聽到巨大撞擊聲後整個人愣住，轉頭查看後表情瞬間崩裂，急忙把機車上堆滿的回收物推倒、翻找包包後便狂奔往事故方向。婦人的女兒就在10公尺外親眼目睹母親倒下，隨後在醫院得知母親無法搶救時崩潰痛哭。
警方指出，大型預拌車的右前側死角極大，A柱結構也會在某些角度遮擋駕駛視線，尤其在接近行人時容易造成「黑影消失」的誤判。加上預拌車體型高大、轉彎時外側產生吸入效應，使得行人若靠得太近、又位於轉彎外側路線，就會被捲入輪軌，是許多重大車禍的常見模式。林姓駕駛酒測值為0，現依過失殺人罪送辦，全案已依規定進行現場測繪、照相等標準程序處理，詳細肇事原因仍有待進一步鑑定釐清。
林園分局呼籲用路人，行車轉向時務必注意車輛周邊狀況，特別要留意視線死角，以維護交通安全，共同營造良善的交通環境。
