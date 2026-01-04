影／大巨蛋太難約蔡依林呼籲粉絲 發現沒活動時趕快打給我！





[FTNN新聞網]影音中心／朱瑪琳

天后蔡依林（Jolin）的「PLEASURE」世界巡迴演唱會雖然已於元旦落幕，但仍讓大批歌迷回味無窮，其中也包括阿本（翁瑞迪）日前他發布影片，有趣的是，影片其中一個片段中，蔡依林提醒粉絲說到：「改天如果經過大巨蛋發現裡面沒有活動時，趕快打給我，我們趕快衝進來表演！因為大巨蛋實在太難約了！只要一約到，我馬上通知你們好不好。」此話一出讓粉絲們也開始期待下一次的演唱會。

