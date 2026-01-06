(影) 大批美軍機突集結歐洲! 空中砲艇與武裝直升機現身 美恐再次「痛擊伊朗」

[Newtalk新聞] 在針對委內瑞拉總統馬杜洛的抓捕後，不少人開始猜測基於伊朗如今的不穩定局勢，美國會不會再發起一次軍事行動，試圖剷除這個長期反美的神權政府。近期傳出消息稱，美國空軍與特種部隊正在英國集結，其目的尚不得而知，有些人認為可能會介入伊朗的抗議活動。





伊朗近日革命抗議日趨緊張，民眾上街不僅高呼「推翻最高領袖哈梅內伊」，更出現口號稱要「恢復末代王儲」。 圖：翻攝自 X





依據《The War Zone》整理流傳於網路上的資料，這批部署應包含 10架以上 C-17「全球霸王」III 型運輸機、數架 MH-47「契努克」直升機、MH-60M「黑鷹」直升機、P-8「波賽頓」海上巡邏機、以及 AC-130J「幽靈騎士」空中砲艇。推測機隊隸屬於美國第 160 特種作戰航空團（SOAR），就是執行抓捕馬杜洛「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve）的部隊。

網路上透過開源情報（OSINT）彙整的機隊資訊。圖：翻攝自 X《 Armchair Admiral 》





部分聲音的推測更為激進，X 帳號《OSINTdefender》表示 C-17 已前往德國拉姆施泰因空軍基地，X 帳號《亚洲金融 Asia Finance》更進一步稱機隊已進入中東空域。無可否認的是，外界對於美國武力介入伊朗的擔憂持續上升，不僅是委內瑞拉的事，川普還在週日（4）表示，如果伊朗像過去那樣鎮壓，「美國將會痛擊他們」。





不過，《The War Zone》也表示這類型的調度對美軍來說尚屬常見，主因還是近期的政治動盪，才引發外界提高警覺。160th SOAR 本就每日在全球各地執行任務，執行各式各樣的任務。這些活動包括訓練、大規模部隊演習及作戰行動。文內亦給出較為保守的猜測——攔截委內瑞拉影子艦隊。





有消息稱 P-8A 正在追蹤 Bella 1（現更名Marinera）號油輪。圖：翻攝自 X《 MenchOsint 》





或許是出自對於局勢升級的擔憂，以色列在近期試圖阻撓土耳其與美國的 F-35 採購計畫，由於設計中有以色列技術參與，美國對此也沒有完全的話語權，以方甚至表示要拆除所有以色列產系統。儘管艾爾段強調 F-35 計畫是為了與北約建立更緊密的聯繫，也試圖在俄烏戰爭中扮演調停者的角色，但這些保證對雜揉恐懼和亡國感來凝聚的以色列而言，似乎尚且不足。

