影／大村鄉元旦健走展活力 公共藝術啟用添亮點

▲2026「樂遊大村行」健走迎曙光活動暨公共藝術啟用典禮。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】迎接嶄新的2026年，彰化縣大村鄉於元旦清晨盛大舉辦「2026 樂遊大村行－健走迎曙光・希望 GO GO GO」活動，邀請鄉民以健走方式迎接新年第一道曙光。活動以「樂遊大村健走，帶領鄉民一起走出活力、走向健康！」為口號，吸引眾多民眾扶老攜幼熱情參與，展現社區滿滿活力與凝聚力。

活動於上午7時正式展開，由大村安麒兒幼兒園中、大班小朋友領唱國歌揭開序幕，童稚歌聲為清晨注入溫馨氣息。隨後登場的是第一屆大村鄉歌唱比賽社會組及長青組冠軍表演，以及參加彰化縣政府社區活力秀比賽的社區團隊接力演出，展現地方多元才藝，現場掌聲與歡呼聲不斷，氣氛熱烈。

廣告 廣告

健走路線結合休閒與健身特色，沿途串聯大村在地景觀與社區風貌，讓參與民眾在晨光中一邊運動、一邊欣賞家鄉之美。不少家庭親子與長輩朋友結伴同行，以輕快步伐迎接新年，也在互動交流中分享對新一年的期待與祝福。

活動結束後，規劃多項親子互動體驗，包括燈籠彩繪DIY及大苑子體驗活動，讓大小朋友動手創作、共享節日歡樂。現場並安排摸彩活動，獎項涵蓋生活用品與在地特色伴手禮，讓參與民眾在歡笑中滿載而歸。

活動一大亮點為「公共藝術・大村豐饒」啟用典禮。作品以大村特色產業為創作靈感，巧妙融入葡萄與輪胎等在地元素，象徵農業與工業並進的豐饒成果，也寓意地方產業的厚實基礎與未來發展的希望。公共藝術不僅美化社區環境，也成為鄉親拍照打卡的新地標，為大村增添濃厚的文化氣息。

大村鄉長賴志銘表示，此次活動串聯健走、才藝表演、親子體驗與公共藝術啟用，完整呈現大村鄉健康、文化與社區共融的特色。透過每年元旦活動，希望鄉親在新的一年迎接健康與好運，也讓社區凝聚力持續延伸，打造更有溫度、更有希望的幸福家園。

賴志銘也向鄉親送上新年祝福，期盼大家在2026年都能健康平安，帶著活力與希望迎向每一天，攜手走出活力、走向健康，迎接更美好的未來。