影／大村鄉公私協力送愛心 169戶低收家庭獲禮金與年菜

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】農曆春節將至，為讓弱勢家庭安心迎接新年，大村鄉公所於今（4）日上午辦理低收入戶春節關懷活動，發放169戶低收入戶春節禮金，並結合大村婦聯會及彰化縣英士慈善會共同辦理「寒冬幸福團圓年菜送愛好過年」活動，在年前將實質關懷與祝福送進每一戶需要幫助的家庭。

本次活動透過公私協力方式，成功媒合多家在地企業與地方仕紳共同響應，整合社會各界資源，提供禮金與年菜等實際協助，讓弱勢家庭在寒冬中不僅感受到物資上的支持，更感受到社會滿滿的關懷與溫情，增添過年的溫暖與希望。

大村鄉長賴志銘表示，春節是家人團聚的重要時刻，希望透過春節禮金發放及年菜送愛活動，在農曆年前就將關懷送到弱勢家庭手中，減輕生活負擔，讓鄉親能夠安心、溫暖地迎接新的一年。他也特別感謝大村婦聯會、彰化縣英士慈善會，以及在地企業與地方仕紳的熱心投入，透過公私協力，讓愛心資源發揮最大效益。

賴志銘鄉長進一步指出，照顧弱勢、縮短社會差距一直是大村鄉公所持續努力的方向，未來也將持續結合民間力量，推動更多貼近鄉親需求的關懷措施，讓大村成為一個有溫度、有感情、彼此照顧的幸福家園。

大村鄉公所表示，感謝所有參與此次活動的團體與善心人士，因為大家的共同付出，讓這個春節不只是節慶，更是一段充滿關懷與希望的溫暖時光。