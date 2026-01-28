影／大村長照園區新量能 慈恩日照服務守護長輩在地老化
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】配合前瞻基礎建設計畫「公共服務據點整備—整建長照衛福據點」，大村長照服務園區所設立的慈恩日照服務（星奇長照）正式營運，並於今（28）日上午舉行啟用典禮。該機構提供白天照顧、沐浴、復能訓練及到府接送等多元服務，透過家庭化與社區化照顧模式，協助失能、失智長者在熟悉的社區中獲得專業照顧，同時減輕家庭照顧者壓力，進一步強化大村鄉長照服務量能，落實彰化縣推動「在地老化」的政策目標。
慈恩社會福利慈善事業基金會董事長李金水表示，感謝大村鄉鄉親的支持，以及大村鄉長長期以來對長者照顧議題的重視與關心。星奇長照在慈恩團隊用心規劃下，今日正式啟用，鄉長也特別叮嚀務必將各項設備與服務做到最好，提供長輩最完善、最貼心的照顧。
▲慈恩日照服務（星奇長照）啟用典禮合影。（圖／記者林明佑攝）
星奇長照負責人李宗哲表示，星奇長照深耕大村在地，規劃設立具特色的日間照顧機構，核心理念為「共融式設計」，希望打破傳統長照機構相對封閉的模式，讓照顧空間能自然融入社區生活。機構並與誠品基金會合作推動閱讀共享，透過書籍串連不同世代，營造溫暖且具人文氣息的照顧環境。
▲慈恩日照服務（星奇長照）啟用活動。（圖／記者林明佑攝）
李宗哲進一步指出，日照中心採雙單元照顧設計，總面積超過350坪，空間挑高5米，規劃明亮、通透的公共空間，除設有共享書籍區外，也提供自助咖啡吧，期盼讓鄰里居民、長者及鄰近幼兒園的孩子，都能一同走進這個共融空間，促進世代交流，朝向「共好、永續經營」的目標前進。
慈恩日照服務（星奇長照）今日上午舉行啟用典禮，由彰化縣工策會總幹事洪榮章、彰化縣政府參議柯呈枋、衛生福利部長照司簡任技正白姍綺、大村鄉長賴志銘、彰化縣議員黃正盛、曹嘉豪，以及各級民意代表、地方仕紳與來賓共同出席剪綵。期盼透過社區照顧模式，為有需求的長輩及家庭提供即時且專業的日間照顧服務，並結合家庭與鄰里資源，強化社區支持網絡，嘉惠失能、失智症者及其家庭照顧者，讓家屬得以安心喘息、紓解照顧壓力，進而提升整體家庭生活品質。
大村慈恩日間照顧服務以延伸長者家庭生活為核心，落實家庭化照顧理念，提供長者白天照顧服務，並可依實際需求延伸至晚間餐飲、沐浴及復能訓練等多元服務，同時安排專車到府接送，讓照顧服務無縫接軌，有效改善長輩獨自在家、缺乏照顧與陪伴的問題。
大村慈恩日照中心規劃完整且多元的活動內容，包括生活自立訓練、復能訓練、懷舊互動、健康促進、認知動腦、音樂律動及藝術手作等，讓長者在日常活動中實踐「生活即復健」的理念，延緩身心退化，減輕家庭照顧負擔，同時提升長者尊嚴與生活品質。
推動「在地老化」一直是彰化縣政府長照政策的重要目標。大村慈恩日照服務的成立，讓有長照需求的長者能在熟悉的社區中，接受溫暖、專業且家庭式的照顧，不僅協助家屬減輕照顧壓力，也讓長者得以維持安心自在的生活型態，逐步實現社區整體照顧服務的願景。
在經費方面，大村長照服務園區建置總經費由中央與地方共同投入，其中中央補助新臺幣6,286萬5,000元，地方自籌2,219萬8,223元，展現中央與地方攜手推動長照政策、共同守護長輩福祉的決心。
