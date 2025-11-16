影/大氣系生颱風假翻車發雞排 台大傅鐘400人排隊撲空

這次鳳凰颱風來襲，有一位網友在臉書上匿名發「祭品文」，說要賭上台大大氣系的招牌，只要12至14日少放一天颱風假，就請100份雞排珍奶，沒想到最後大翻車。今（16）日中午前就有許多民眾到台大傅鐘等候，現場估計有超過400人排隊，但該網友遲遲未出現發放，12時30分人潮逐漸散去。

今（16）日中午前就有許多民眾到台大傅鐘等候 。（圖／中天新聞）

日前鳳凰颱風來襲，一名自稱是台大大氣系學生的網友在臉書社團「黑特帝大」匿名投稿，預測11月12日至14日台北市至少會放2天颱風假，並表示少一天就請100份雞排和波霸奶茶，都沒放假就請300份。不料最後台北市一天颱風假都沒放，原PO表示將實現承諾，並宣布於16日中午12點在台大傅鐘前發放300份雞排加珍奶。

該學生12日表示大氣系願賭服輸，16日中午12點在台大傅鐘前發放雞排和珍奶，不過今日遲遲未出現，不少民眾留言尋人 。（圖／翻攝自臉書）

原PO之後坦言，「真的沒錢了」，會在台大傅鐘以左右兩排各150份的形式發雞排，總共300份，但飲料數量只有100份，並強調民眾領雞排時要出示臉書或IG在台大大氣系打卡的證明。

現場預估有超過400人排隊 。（圖／中天新聞）

今（16）日上午就有民眾在台大傅鐘等候，現場預估有超過400人排隊，一名台大學生表示，「大概十點半就來，我看到臉書貼文就想說可以來排一下，也會好奇那位大氣系的同學是誰。」至於先前有網友嗆聲，「準時帶槍掃射你們這群乞丐」，是否會擔心安全，該名同學則說，「現在是還好，因為聽說他被逮捕了。」

不過該名網友遲遲未現身發雞排，12點半之後人潮逐漸散去。（圖／中天新聞）

