影/大法官判憲訴法違憲 王鴻薇提2問題：這不叫違法什麼叫違法？

憲法法庭19日在大法官人數未達法定門檻的情況下，由呂太郎等5位大法官判決立法院三讀通過的《憲訴法》修正案違憲，引發軒然大波。國民黨立委王鴻薇指出2問題直呼「太離譜」，「這不叫違法，什麼叫做違法？」

王鴻薇。（圖／中天新聞）

王鴻薇今天在中天節目《週末大爆卦》表示，憲法法庭這樣搞，真的是「憲法已死」，明目張膽地違法違憲。立法院先前通過的《憲訴法》修法，規定憲法法庭開會判決，大法官人數不得低於10人，後來陸陸續續有大法官退休，現有的大法官員額就剩下8人，所以有將近一年的時間，按照新的《憲訴法》，他們是沒有辦法開會的。

廣告 廣告

憲法法庭。（圖／官網）

王鴻薇指出，臣服於總統賴清德的這些大法官一直想要開會，但有三位大法官提出不同意書，成為司法的最後的良心，願意堅守良知跟道德，「我對他們致上非常高的敬意」，雖然她們是前總統蔡英文所提名的，但是這三位大法官，蔡宗珍、楊惠欽及朱富美就拒絕去開會，因為她們一直認為，根據新的《憲訴法》，就是只有十個人才能開會，但現在只有八個人，如果開會的話就是違法。不料，另外五名大法官開會，然後決定《憲訴法》違憲，「太離譜了！」

憲法法庭近日判決憲訴法違憲，引發爭議。（圖／中天新聞）

王鴻薇說，第一，他們違反新的《憲訴法》；第二，即便他們認為新的《憲訴法》違憲，那原來的《憲訴法》總沒有違憲吧，但原來的《憲訴法》也規定得非常清楚，就是「現有總額的三分之二」，八個大法官的三分之二，起碼要有六位大法官來開會，按照舊版《憲訴法》，人數仍舊不足，你只有五個還照樣開會，還判決違憲，「這不叫違法，什麼叫做違法？」

延伸閱讀

明正式提告「枉法裁判」！國民黨團：大法官不是司法土皇帝

憲判結果惹議！劉靜怡狠酸憲法法庭 葉慶元讚：有良知

張瀞文/民主被掏空：五位大法官帶頭違法 法治還剩下什麼？