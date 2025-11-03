影／大甲媽、田中媽、寶斗媽同聚田中 田中馬拉松前夕聯袂賜福選手

▲田中乾德宮將於11月8日田中馬拉松前一天選手之夜前，邀請大甲鎮瀾宮、北斗奠安宮媽祖齊聚田中，除延續宮廟間長年以來的交情、緣分，更藉此為來境內民眾、來自台灣甚至世界各地的參賽選手賜福庇佑，為馬拉松賽事錦上添花。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】田中乾德宮將於11月8日田中馬拉松前一天選手之夜前，邀請大甲鎮瀾宮、北斗奠安宮媽祖齊聚田中，除延續宮廟間長年以來的交情、緣分，更藉此為來境內民眾、來自台灣甚至世界各地的參賽選手賜福庇佑，為馬拉松賽事錦上添花，更是作為田中城鎮之心、信仰中心的境主廟宇，為在地增添正向安定的力量與傳統信仰文化的氣息。

拾年福緣一詞始於大甲鎮瀾宮天上聖母於2014年曾蒞臨田中賜福，而後田中媽更曾在111-113年間帶領田中各友宮前往大甲鎮瀾宮敦誼會香，號稱田中鎮民的感恩之行在地方辦得有聲有色，更使田中媽有更豐富經驗做足準備，得以與大甲鎮瀾宮團隊共同催生十年之後大甲媽再度蒞臨田中賜福的機緣。

主任委員蔡明煌表示：「一場盛事的促成，從管理委員會認同、工作團隊與志工盡心盡力，甚至是各界人士共同響應，都非常重要，為這場千載難逢的盛事，田中媽的團隊已經做好準備，用虔誠與積極的萬分準備，共同喜迎大甲媽的到來，與田中媽、寶斗媽姊妹同心，賜福境內的鎮民，也為來參加馬拉松賽事的選手祈福加油！」

此外，田中媽甚至發起晚間福食發放，讓無論是鎮民亦或者是選手，可以享用、共沐神恩，更為這場遶境活動與運動賽事增添許多祝福。