(影)大耕老師》流年盤決定當下運勢！只論本命盤 根本「閹割紫微斗數最厲害的地方」

[Newtalk新聞] 許多民眾在面臨人生迷茫、尋求命理諮詢時，常被告知一輩子的性格與命運。命理專家大耕老師表示，只討論依出生時間排出的「本命盤」，根本「閹割了紫微斗數最厲害的地方」。他強調，真正對生命產生最直接影響、決定當下運勢吉凶的，其實是被多數人忽略的「流年盤」。





掌握當下運勢 必須解讀大環境的「流年」力量





知名命理專家大耕老師日前在「ISZN 國際紫微學會」YouTube 頻道特別指出，民眾算命時最關心的問題，不外乎「今年有沒有桃花？」、「最近想換工作有沒有機會？」或是「今年能不能買房？」，這些問題的落腳點都在「當下」。而「本命盤」主要顯現的是個人的天生體質與性格傾向，代表一輩子的功課；但「流年盤」代表的則是「外界環境對所有人的整體影響」。

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大耕老師引述時事分析指出，地緣政治如伊朗、烏克蘭的衝突，對當地人民是巨大災難，但對台灣的無人機產業而言，卻可能因國際市場「去中化」而迎來業績爆發的轉機，這就是大環境對個人或產業帶來的直接衝擊。他指出，在越短的時間之內，流年、流月的影響力往往比本命盤更高。當一個人做出反常的重大決定，通常是受到巨大的外力推動，而非單純的個人性格使然。





本命與流年交錯 決定人生的判斷與選擇





本命與流年交錯，會決定人生的判斷與選擇。大耕老師將兩者關係比喻為天氣與地形，「流年盤就像『天氣預報』： 預告今天是否有東北季風或颱風撲面而來。本命盤則像『地理形勢』： 如同台灣擁有中央山脈可以阻擋颱風，不同性格(本命)的人遇到相同的大環境(流年)時，會做出不同的解讀與反應。」





大耕老師更以時事分析政治現狀指出，外界環境的變化與個人的選擇環環相扣。如同部分藍白立委刪減攸關國防與產業發展的無人機預算，支持者當下可能盲目叫好，但回過頭來，最終受損的，仍是相關股票族群與需要育兒補助等人的實際利益。大耕老師藉此強調，若不懂得看流年盤，根本無法看清當下局勢，更容易依循天生性格的盲點做出錯誤判斷，進而害到自己。





危機有時效性 撐過流年便能迎來轉機





流年盤的另一大實用價值在於「時效性」。大耕老師指出，流年命宮是隨著地支固定輪動的，這代表大環境帶來的危機往往有其限度。例如，若發現自己流年的夫妻宮顯示有嚴重爭吵或離婚跡象，只要夫妻雙方能透過命盤找出衝突癥結、互相調整，只要想辦法「撐過今年」，外界環境的負面情況就會隨著時間結束，明年的運勢自然就能迎來新轉機。





大耕老師／紫微斗數為易經實際科學應用，大耕老師整理諸多古籍與兩岸三地各命理流派核心理論，透過現代化邏輯學理，認證紫微斗數是科學而非迷信。以自身教學經驗成立《國際紫微學會》致力推廣與傳播正確的命理學文化，學生偏及全球近萬人。

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