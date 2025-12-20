影／大葉大學承辦車輛工程學術研討會 中華汽車捐電動貨車共育尖端人才

▲中華汽車劉坤一協理(左)代表捐車給大葉大學葉釋仁副校長(右)。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】SAE中華民國自動機工程學會於12月20日在大葉大學舉辦「第三十屆車輛工程學術研討會」，邀集來自產官學研的車輛技術專家與學者齊聚交流，針對車輛工程、電動車發展、自動駕駛與產業趨勢進行深入探討。在全球車輛產業加速邁向電動化與智慧化的背景下，為支持車輛技術人才培育，中華汽車亦於活動中捐贈一台3.5噸 ET35 電動貨車供大葉大學教學與研究使用。

針對此次捐贈，大葉大學副校長葉釋仁指出，ET35 的導入讓學生能近距離接觸業界最新的電動車技術與維修流程，有助縮短學用落差，提升學生實作能力與產業接軌度。未來，該車輛將成為相關課程與研究計畫的重要設備，協助學校培育更多符合未來產業需求的車輛與電動車工程人才。

▲大葉大學舉辦中華汽車捐車典禮。（記者林明佑翻攝）

代表中華汽車出席研討會的協理劉坤一也分享，中華汽車長期關注車輛技術教育，自2015年起推動「向下扎根」計畫，持續透過試驗車捐贈與產學合作支持技職教育，全台已有百餘台教學車投入校園、培育數千名學生。他表示，希望透過本次電動貨車ET35的捐贈，協助大葉大學學生在學期間即可接觸最新車輛科技，強化專業與實務能力，達到理論與實作並重的教學目標。

本次「第三十屆車輛工程學術研討會」邀請多位專家進行專題演講，包括達梭系統技術顧問黃勤以「從虛擬到真實－達梭系統打造汽車產業新價值」解析虛實整合與車輛工程革新；財團法人車輛研究測試中心（ARTC）研發處協理陳建次以「國際自動駕駛技術趨勢與台灣創新運用方向」分享最新國際動態；工研院機械與機電系統研究所智慧車輛技術組主管何政翰經理則以「高擬真車輛動力學建模與應用」探討高階模擬技術的研發及實務應用。