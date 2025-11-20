影/大豐收！彰化7千尾「烏金」報到 漁民喜賺200萬年終

今年野生烏魚季因低溫助攻提前開跑，彰化線西有漁民從立冬當天開始捕撈，短短12天捕獲約7400尾野生烏魚，賺進超過200萬元年終獎金。由於今年有閏六月，加上氣溫下降較早，讓烏魚提前南下，漁民迎來豐收。

野生烏魚季因低溫助攻提前開跑。（圖／中天新聞）

據悉，李姓漁民父子駕駛的浩一號，在11月7日立冬當天就捕獲今年首批「先頭烏」，7日、8日兩天就捕獲超過3000尾，接著14日起連續4天再捕獲3400多尾。漁民表示，這幾天氣溫下降，海況不錯，但凌晨海風太大無法出海，將視情況再出海捕烏魚。

大批民眾與餐廳業者湧入彰化線西塭仔港搶買烏魚。（圖／中天新聞）

漁民解釋，因為今年有閏6月，才會有立冬就出現烏魚的誤解，其實現在正是捕捉烏魚的好時機。每年冬至前後10天是野生烏魚季，今年氣溫較早下降，讓烏魚提前南下，正值捕撈良機。

魚市場。（圖／中天新聞）

隨著烏魚季來臨，吸引大批民眾與餐廳業者湧入彰化線西塭仔港搶買。漁民指出，今年從11月7、8日出海到現在約5、6趟，大概抓了6、7000尾烏魚，價格部分跟去年一樣，烏魚卵1台斤1200到1800元，烏魚膘1台斤4、500元，烏魚腱1台斤800元，烏魚殼1台斤100到150元之間。

