影／大通電子送暖迎新春 捐助彰化61戶特殊境遇家庭春節慰問金

▲林世賢市長陪同大通公司人員發放春節慰問金。（記者林明佑攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】年關將屆，為關懷弱勢家庭，大通電子股份有限公司董事長王鄭晰先生、副董事長謝阿柳以個人名義，捐助彰化市特殊境遇家庭春節慰問金，總計61戶，每戶獲贈春節慰問金2,000元，總計122,000元，林世賢市長頒發感謝獎座給代表公司出席的大通電子董事王寶雍女士，表彰該公司的仁心義舉。

20多年來，大通電子股份有限公司（簡稱大通電子公司）每逢春節、端午節、中秋節等重要節日，在該公司董事長王鄭晰先生、副董事長謝阿柳女士的全力支持下，都會捐贈關懷弱勢者慰問金，充分展現該公司善盡企業回饋社會的責任，與關懷社會的愛心。

林世賢市長表示，大通電子公司捐助特殊境遇家庭每戶春節慰問金2,000元，讓弱勢家庭可以購買過年所需物品，得到實質的幫助，平安過好年；並透過媒體的報導及刊登，使社會慈善團體一起加入關懷的行列，讓有需要幫助的家庭得到更多的資源與協助，共同為社會弱勢族群持續付出愛心。

林世賢市長肯定大通電子公司長期以來，以真誠、務實、友善的態度關懷人文、回饋社會，在捐贈活動中頒發感謝座，並希望接受捐贈的弱勢家庭成員都能感受到溫暖與愛心，讓大家不只過個好年，未來也能改善現況，有安定的生活。