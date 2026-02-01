影/大陸冷氣團發威！玉山17:20開始下雪 雪花紛飛美景曝

受大陸冷氣團及華南雲系東移影響，今（1）日下午17時20分，玉山氣象站觀測到降雪現象，中央氣象署也分享出降雪的影片。氣象署指出，這股冷氣團使得高山地區的氣溫偏低，特別是在夜間和清晨，導致路面結冰及濕滑，呼籲民眾在行車及登山時要特別注意安全。

氣象署預測，若明天（2日）氣溫及水氣條件持續符合，則中部以北及宜蘭、花蓮的3000公尺以上高山仍有可能出現零星降雪。此外，氣象署也提醒，北部及宜蘭地區今日整天有短暫降雨，而中部地區在下半天降雨情況將更加明顯，南部及花東地區則有局部短暫雨。尤其是在基隆北海岸、宜蘭及南投、台中以北的山區，降雨強度可能會較大，外出時建議攜帶雨具。

