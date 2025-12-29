影/大雅星巴克全武行！失聯移工自言自語遭勸 攻擊2店員

台中市大雅區近日發生暴力傷人事件，一位男子因為在星巴克裡自言自語太大聲遭店員勸導，竟持椅攻擊店內2名員工成傷，嫌犯經查是失聯移工，全案目前已偵結，依涉犯傷害罪及《入出國及移民法》，將嫌犯函送台中地檢署偵辦。

衝突畫面。 （圖／警方提供）

據大雅分局調查，事發時間在本月26日深夜10點左右，地點在中清路三段上一間星巴克門市裡，警方於10點32分許接獲報案指稱該處有糾紛，立即派員到場處理。

抵達後警方迅速制伏攻擊2名店員的男子，2位都是20歲的李姓跟梁姓男店員，分別受到腹壁及頭皮挫傷，右側後胸壁挫傷的傷勢，嫌犯經查是越南籍，現年29歲的高姓男子，是位經移民署通報的失聯移工，因為被2位店員規勸時情緒激動，持店內的椅子打傷2人。

2名店員目前已提告，高男已被警方依涉犯《刑法》傷害罪及《入出國及移民法》，函送台中地檢署偵辦，星巴克方面也做出回應，表示門市在事件發生當下，即優先確保所有顧客與工作夥伴的人身安全，迅速進行現場疏散作業，針對該顧客的失序行為，當下第一時間報警處理並全力配合警方後續調查工作，目前該門市已恢復正常營運，持續為顧客提供服務。

大雅分局呼籲，外籍移工應遵守我國法規，確保合法工作身份，如有任何困難或問題，應向有關單位求助，避免成為非法工作者。

