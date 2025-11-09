影／大馬網紅直播偷拍辣妹！竟「隔空抓球」噁喊：好想摸

國際中心／周希雯報導

太噁！俄羅斯26歲模特兒卡西莫娃（Alisa Kasimova），日前獨自前往馬來西亞吉隆坡1家餐廳用餐，鄰桌的客人是當地網紅哈茲倫（Hazren Rich），沒想到她只是因為身穿背心，就被哈茲倫偷偷開直播拍下入鏡，對方還當眾開黃腔，嬉笑說出「好想摸一下看看」等性騷言論。離譜行徑惹怒全馬網友，卡西莫娃也不忍前往警局報警，並在社群公開此事。由於此事在當地持續延燒，甚至激動了警方，哈茲倫也嚇得發出道歉影片。

綜合《Mynewshub》等大馬媒體報導，卡西莫娃近期在Threads揭露遭騷擾經歷，「想像一下，你正安靜地吃著晚餐，突然發現有個男人在直播你，還對你的身體開著令人作嘔的性玩笑，這種事就發生在我身上！」從影片可見，卡西莫娃身穿白色削肩背心，在餐廳獨自享用美食，鄰桌的哈茲倫架起手機開直播，看似表演「吃播」鏡頭卻對準卡西莫娃，肆無忌憚評論對方身材。哈茲倫先是稱呼，卡西莫娃看起來像是沒穿內衣，隨即竟做出搓揉的動作表示「好想摸一下看看」，一旁妻子不僅沒阻止，還被逗得哈哈大笑，卡西莫娃就這樣就在毫不知情的情況下，被陌生人言語性騷得逞。

該片段在當地社群引發軒然大波，不少網友也湧到卡西莫娃社群提醒，她這才得知被偷拍開黃腔，並前往警局報案。事後她無奈表示，「沒錯，我是個模特，我可以拍裸照，透過我的藝術和身體表達自我；我可以不穿胸罩出門，因為這樣很舒服，但這不代表任何人有權未經同意就拍攝我，或對我言語性騷擾，尤其是在他的伴侶面前，真是令人心碎」。對此，卡西莫娃強調「沉默只會保護那些傷害他人的人。任何女性都不該害怕為自己挺身而出」，也對嬉笑的哈茲倫妻子隔空喊話，「你怎麼能和一個如此公開侮辱女性的人共度一生？在這種時候保持沉默也是一種縱容…」

卡西莫娃在社群揭露整件事，並透露已經去報警。（圖／翻攝「alice_kasimova」Threads）

報導稱，哈茲倫未經他人偷拍、還說出不雅內容，已經涉嫌觸犯當地刑法，最高可判處5年監禁或罰款，或兩者併罰，警方目前已展開進一步調查。眼見事情越鬧越大，哈茲倫嚇得拍影片道歉，承認在直播說錯話、也會負責，希望大馬人民可以原諒他，「人都會犯錯，而這是我第一次犯錯。以後無論大家罵我蠢也好、說什麼都沒關係，我都接受」，並強調妻子與這件事無關，當時只是在看別的內容才笑出來。據悉，哈茲倫的TikTok帳號如今已被註銷。









