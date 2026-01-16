影/天冷北市婦「心臟快停了」 警助送醫救回一命

台北市一名婦人日前與丈夫外出時因天冷突然身體不適，在路邊見巡邏員警立馬上前求助稱自己「心臟快要停了」，警方隨即開警車鳴笛火速將婦人送往醫院急救保住性命。

北市南港分局員警日前晚間在轄內執行巡邏勤務，適逢冷氣團襲臺致氣溫驟降，行經忠孝東路7段附近一間便利商店時，突遇一名老翁攙扶著妻子上前求助，老婦人稱身體極度不適，甚至對員警說「自己心臟要停止了」，疑因未做足保暖出現呼吸困難、窘迫等症狀。

老翁向員警表示本想自行叫車前往醫院，但時值下班交通顛峰時刻車流壅塞，始終攔不到計程車，眼見妻子不斷惡化狀況危急，員警見狀遂鳴笛駕駛巡邏車載老婦火速前往醫院，讓原本約需10多分鐘的車程，只花6分鐘便迅速抵達醫院急診室急救，所幸老婦經治療後已無大礙，成功挽救寶貴性命，化解一場危機。

警方呼籲，近期天氣多變化溫度驟降，心血管疾病患者及長者應特別注意保暖，若發現身體不適，應隨時撥打110或119求助，警消人員將會第一時間前往並提供必要的救助。

