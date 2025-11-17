(影) 一天斃192入侵者! 紅軍城俄兵5天逾500傷亡 12戰車毀 500無人機遭擊落
[Newtalk新聞] 近期俄軍匯集大規模兵力，對頓涅茨克的紅軍城地區發起猛烈攻勢，並不斷尋找機會對該地區進行滲透，與當地的俄軍部隊展開激烈交戰。隨著俄軍的攻勢逐漸加強，烏軍也積極進行防禦，並持續透過破壞俄軍軍備、陣地的方式，削弱俄軍的進攻能力。
「rainbow7852」透過 X 發布推文，引用烏克蘭總參謀部發布的聲明稱，在過去 24 小時的時間內，駐守在紅軍城地區的烏軍士兵總計擊斃 192 名試圖入侵的俄軍士兵，並摧毀 4 輛坦克與 8 輛裝甲車。該聲明表示，在俄軍對紅軍城發動大規模攻勢後，短短 5 天的時間內，俄軍總傷亡人數就達到 524 人，至少 55 件地面軍事裝備被摧毀，被擊落的俄軍無人機則預估超過 300 架。
X 推主「Euromaidan Press」也發布推文補充表示，俄軍近期積極的對紅軍城進行滲透，甚至準備在低可見度的濃霧中發起入侵行動。然而，許多俄軍部隊在接近紅軍城後，就成為烏軍無人機的打擊目標。「Euromaidan Press」進一步指出，即使俄軍士兵成功滲透進紅軍城，也可能在建築物內遭到烏軍無人機追擊，滲透作戰的效果十分有限。
X 推主「NOELREPORTS」則分享影片，展示烏軍第 27 切爾斯克旅的「雷射大隊」以無人機投擲炸彈的方式，摧毀俄軍「山毛櫸」、「黃蜂」防空系統的畫面，持續削弱著俄軍的防空能力。與此同時，烏克蘭空軍的飛行員也駕駛著戰機，襲擊俄軍在扎波羅熱州的斯捷普諾戈爾斯克地區建立的陣地。
「NOELREPORTS」表示，在俄軍完成建築工事前，烏克蘭空軍就已先後兩次針對該鎮地發起精準打擊，一名飛行員甚至透過無線電系統大喊「我的扎波羅熱？想都別想！」，展現出阻止俄軍入侵的強烈決心。
X 推主「Xena」指出，目前 FPV 無人機已經成為俄烏戰場上最令人恐懼的威脅之一，能在沒有任何預警的情況下，破壞敵軍的車輛並攻擊任何移動中的目標。「Xena」稱，面對俄軍的 FPV 無人機威脅，前線烏軍部隊仍持續堅守陣地，並以堅定的決心、沉著的心態以及無比的勇氣持續戰鬥，保衛自己的家園，「他們日復一日的抵抗，是深愛他們國家的最有力證明」。
